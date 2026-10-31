Tesla lâche un Cybercab plein de squelettes dans Austin pour Halloween
Par Vincent Lautier - Publié le
Un taxi doré sans volant ni conducteur, avec deux squelettes en plastique installés à la place des passagers. C'est ce que les habitants d'Austin croisent en ville ces dernières heures. La vidéo, publiée par le compte officiel du service Robotaxi de Tesla, joue la carte de la blague, et rappelle au passage que ces voitures roulent vraiment toutes seules.
La scène se passe dans les rues d'Austin, au Texas, la seule ville où le Cybercab transporte aujourd'hui des clients payants. Dans la courte vidéo publiée par Tesla, le petit véhicule doré se faufile dans le trafic avec, bien installés à bord, deux squelettes de décoration qui se laissent conduire. Aucun humain dans l'habitacle, aucun volant non plus, et c'est tout le sel de la blague. L'image a été largement relayée et elle a beaucoup fait rire. Croiser une voiture vide est devenu banal là-bas, alors une voiture occupée par deux squelettes, ça marque un peu plus les esprits du coup.
Pour rappel, le Cybercab avait été présenté en octobre 2024 comme un projet un peu fou, une biplace sans volant, sans pédales et sans rétroviseurs, pensée uniquement pour la conduite autonome. Deux ans plus tard, la voiture existe pour de bon. La production a démarré en avril 2026 à la Gigafactory du Texas, et les premières courses payantes ont été ouvertes à Austin début septembre. La fiche technique est modeste, avec une batterie de 48 kWh et environ 470 km d'autonomie, mais ça suffit largement pour tourner en ville toute la journée. Tesla évoque un prix sous les 30 000 dollars, et aucune commercialisation n'est prévue en Europe, la réglementation n'autorise de toute façon pas un véhicule sans volant sur nos routes.
Derrière la blague, les chiffres avancent à une vitesse assez dingue. Tesla a enregistré près de 320 Cybercabs à Austin mi-octobre, contre à peine plus de 120 quinze jours plus tôt, et la flotte totale de robotaxis du Texas dépasse maintenant le millier de véhicules, Model Y comprises. La marque a du coup arrêté d'ajouter des Model Y, figées à 420 exemplaires, pour tout miser sur son petit taxi doré. Fin octobre, un Cybercab a même été filmé sur l'autoroute, à 88 km/h sous la pluie, sans aucun superviseur à bord, une première pour ce modèle. Houston serait la prochaine ville servie.
Le coup de com est malin. Mais la vraie info est ailleurs. Il y a deux ans, le Cybercab était une maquette de keynote que personne ne prenait au sérieux, et le voilà qui fait des blagues dans la circulation d'une grande ville américaine, sans volant et sans chauffeur. Par chez nous, pendant ce temps, rien de tel.
Des squelettes en guise de passagers
La scène se passe dans les rues d'Austin, au Texas, la seule ville où le Cybercab transporte aujourd'hui des clients payants. Dans la courte vidéo publiée par Tesla, le petit véhicule doré se faufile dans le trafic avec, bien installés à bord, deux squelettes de décoration qui se laissent conduire. Aucun humain dans l'habitacle, aucun volant non plus, et c'est tout le sel de la blague. L'image a été largement relayée et elle a beaucoup fait rire. Croiser une voiture vide est devenu banal là-bas, alors une voiture occupée par deux squelettes, ça marque un peu plus les esprits du coup.
Un vrai taxi sans volant, pas un concept
Pour rappel, le Cybercab avait été présenté en octobre 2024 comme un projet un peu fou, une biplace sans volant, sans pédales et sans rétroviseurs, pensée uniquement pour la conduite autonome. Deux ans plus tard, la voiture existe pour de bon. La production a démarré en avril 2026 à la Gigafactory du Texas, et les premières courses payantes ont été ouvertes à Austin début septembre. La fiche technique est modeste, avec une batterie de 48 kWh et environ 470 km d'autonomie, mais ça suffit largement pour tourner en ville toute la journée. Tesla évoque un prix sous les 30 000 dollars, et aucune commercialisation n'est prévue en Europe, la réglementation n'autorise de toute façon pas un véhicule sans volant sur nos routes.
Une flotte qui grossit très vite
Derrière la blague, les chiffres avancent à une vitesse assez dingue. Tesla a enregistré près de 320 Cybercabs à Austin mi-octobre, contre à peine plus de 120 quinze jours plus tôt, et la flotte totale de robotaxis du Texas dépasse maintenant le millier de véhicules, Model Y comprises. La marque a du coup arrêté d'ajouter des Model Y, figées à 420 exemplaires, pour tout miser sur son petit taxi doré. Fin octobre, un Cybercab a même été filmé sur l'autoroute, à 88 km/h sous la pluie, sans aucun superviseur à bord, une première pour ce modèle. Houston serait la prochaine ville servie.
On en dit quoi ?
Le coup de com est malin. Mais la vraie info est ailleurs. Il y a deux ans, le Cybercab était une maquette de keynote que personne ne prenait au sérieux, et le voilà qui fait des blagues dans la circulation d'une grande ville américaine, sans volant et sans chauffeur. Par chez nous, pendant ce temps, rien de tel.