Bentley Torcal : le premier SUV électrique de Crewe monte à 888 chevaux
Par Vincent Lautier - Publié le
Après plus d'un siècle de moteurs thermiques, Bentley s'y met enfin. Le constructeur de Crewe a présenté le Torcal, un SUV 100 % électrique qui grimpe jusqu'à 888 chevaux, promet 600 km d'autonomie et va jusqu'à imiter le son d'un V8 dans l'habitacle. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2027, à un tarif qui ne sera bien sûr pas donné.
Le Torcal tire son nom d'une formation rocheuse du sud de l'Espagne, et c'est à peu près la seule fantaisie du dossier. Le SUV est dessiné, développé et assemblé à Crewe, dans une usine modernisée pour l'occasion, mais il pioche sans complexe dans la banque d'organes du groupe Volkswagen. Sa plateforme est partagée avec le Cayenne électrique de Porsche, dont on retrouve d'ailleurs l'écran OLED incurvé au milieu de la planche de bord. Plus compact que le Bentayga, sous lequel il viendra se placer dans la gamme, le Torcal reprend une partie des idées du concept EXP 15, les proportions étirées en moins.
La version de base développe déjà 821 chevaux et expédie le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, avant de plafonner à 250 km/h. Le Torcal S monte à 888 chevaux et 1 350 Nm de couple, boucle l'exercice en 2,9 secondes et file jusqu'à 260 km/h, ce qui en fait la Bentley de série la plus puissante jamais sortie de Crewe. La batterie de 113 kWh fonctionne en 800 volts et accepte jusqu'à 400 kW en charge rapide, de quoi passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes, pour 600 km d'autonomie WLTP. Comptez environ 160 000 livres, et 200 000 pour le S First Edition, soit grosso modo 185 000 et 230 000 euros en attendant les prix officiels européens.
L'habitacle mélange une nouvelle laine mérinos et un placage fabriqué à partir d'un millier de chutes de noyer collées puis retaillées en fines lamelles, une jolie idée de recyclage pour un constructeur de ce standing. Par contre, les tirettes métalliques qui commandaient les aérateurs disparaissent, et il faudra désormais orienter la ventilation depuis l'écran tactile central. Le passager n'a droit à aucun écran dédié. Et puis il y a cette trouvaille : le Torcal diffuse dans l'habitacle un son inspiré du vieux V8 6,75 litres de la maison, que l'on peut heureusement désactiver. La suspension active vise quand même les deux registres, le confort d'une Flying Spur en usage tranquille et le dynamisme d'une Continental GT quand la route se resserre, dixit le responsable du programme.
Bentley arrive bon dernier ou presque sur l'électrique, mais le résultat semble très sérieux sur le papier. Le faux bruit de V8 fera débat, même si c'est de bonne guerre pour rassurer une clientèle attachée à ses gros moteurs. Les aérateurs pilotés à l'écran, eux, sont une fausse bonne idée dont on se serait bien passé. On attend maintenant les tarifs français, et surtout de voir si les clients Bentley sont prêts à passer à la prise. En tous cas on leur recommande
Du Porsche sous la carrosserie
Le Torcal tire son nom d'une formation rocheuse du sud de l'Espagne, et c'est à peu près la seule fantaisie du dossier. Le SUV est dessiné, développé et assemblé à Crewe, dans une usine modernisée pour l'occasion, mais il pioche sans complexe dans la banque d'organes du groupe Volkswagen. Sa plateforme est partagée avec le Cayenne électrique de Porsche, dont on retrouve d'ailleurs l'écran OLED incurvé au milieu de la planche de bord. Plus compact que le Bentayga, sous lequel il viendra se placer dans la gamme, le Torcal reprend une partie des idées du concept EXP 15, les proportions étirées en moins.
Jusqu'à 888 chevaux
La version de base développe déjà 821 chevaux et expédie le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, avant de plafonner à 250 km/h. Le Torcal S monte à 888 chevaux et 1 350 Nm de couple, boucle l'exercice en 2,9 secondes et file jusqu'à 260 km/h, ce qui en fait la Bentley de série la plus puissante jamais sortie de Crewe. La batterie de 113 kWh fonctionne en 800 volts et accepte jusqu'à 400 kW en charge rapide, de quoi passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes, pour 600 km d'autonomie WLTP. Comptez environ 160 000 livres, et 200 000 pour le S First Edition, soit grosso modo 185 000 et 230 000 euros en attendant les prix officiels européens.
Un faux V8 dans les haut-parleurs
L'habitacle mélange une nouvelle laine mérinos et un placage fabriqué à partir d'un millier de chutes de noyer collées puis retaillées en fines lamelles, une jolie idée de recyclage pour un constructeur de ce standing. Par contre, les tirettes métalliques qui commandaient les aérateurs disparaissent, et il faudra désormais orienter la ventilation depuis l'écran tactile central. Le passager n'a droit à aucun écran dédié. Et puis il y a cette trouvaille : le Torcal diffuse dans l'habitacle un son inspiré du vieux V8 6,75 litres de la maison, que l'on peut heureusement désactiver. La suspension active vise quand même les deux registres, le confort d'une Flying Spur en usage tranquille et le dynamisme d'une Continental GT quand la route se resserre, dixit le responsable du programme.
On en dit quoi ?
Bentley arrive bon dernier ou presque sur l'électrique, mais le résultat semble très sérieux sur le papier. Le faux bruit de V8 fera débat, même si c'est de bonne guerre pour rassurer une clientèle attachée à ses gros moteurs. Les aérateurs pilotés à l'écran, eux, sont une fausse bonne idée dont on se serait bien passé. On attend maintenant les tarifs français, et surtout de voir si les clients Bentley sont prêts à passer à la prise. En tous cas on leur recommande