TotalEnergies aidera-t-il les Banques alimentaires face à la flambée du gazole ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le gazole a tellement augmenté cette année que les Banques alimentaires ne suivent plus : leurs camions, qui récupèrent les invendus et livrent l'aide alimentaire partout en France, leur coûtent un million d'euros de plus que prévu. Leur président a demandé un geste à TotalEnergies, et la réponse se fait attendre, alors que la collecte nationale vient tout juste de se terminer.
Les Banques alimentaires, c'est un réseau de 550 camions qui roulent six jours sur sept pour approvisionner plus de 6 000 associations, CCAS et épiceries sociales. Ça représente cinq millions de kilomètres par an, et à peu près 500 000 litres de gazole dans les réservoirs. Avec un litre qui a passé une bonne partie de l'année au-dessus de 2,20 euros, la facture carburant a pris un million d'euros depuis janvier, d'après Jean-Louis Duprez, le président de la fédération. Un million qui n'ira donc pas dans les assiettes, alors que le réseau accompagne maintenant 2,4 millions de personnes, contre 1,9 million en 2019.
Vous l'avez vu à la pompe : entre les attaques de drones ukrainiens sur les raffineries russes et les tensions autour du détroit d'Ormuz, le diesel a battu des records en 2026, jusqu'à dépasser de 60 centimes son niveau de l'an dernier. Le gouvernement a fini par ouvrir les stocks stratégiques le 1er novembre, avec dix millions de barils libérés pour faire baisser le litre de 12 à 18 centimes pendant trois mois. C'est toujours ça de pris, mais l'essentiel du surcoût est déjà passé dans les comptes de tout le monde, les associations comprises.
Jean-Louis Duprez s'est du coup tourné vers TotalEnergies à la mi-octobre pour, dit-il,
Pour le coup, le silence de TotalEnergies passe mal. Le groupe dégage des milliards de bénéfices chaque année et ne rate jamais une occasion de communiquer sur ses efforts pour le pouvoir d'achat à la pompe. Une remise, une carte carburant, quelques litres offerts, n'importe quel geste aurait été simple à annoncer, et la fédération ne demandait au fond qu'une discussion. Trois semaines sans réponse, c'est quand même un peu long.
Un million d'euros de plus
Les Banques alimentaires, c'est un réseau de 550 camions qui roulent six jours sur sept pour approvisionner plus de 6 000 associations, CCAS et épiceries sociales. Ça représente cinq millions de kilomètres par an, et à peu près 500 000 litres de gazole dans les réservoirs. Avec un litre qui a passé une bonne partie de l'année au-dessus de 2,20 euros, la facture carburant a pris un million d'euros depuis janvier, d'après Jean-Louis Duprez, le président de la fédération. Un million qui n'ira donc pas dans les assiettes, alors que le réseau accompagne maintenant 2,4 millions de personnes, contre 1,9 million en 2019.
Mais pourquoi ça flambe ?
Vous l'avez vu à la pompe : entre les attaques de drones ukrainiens sur les raffineries russes et les tensions autour du détroit d'Ormuz, le diesel a battu des records en 2026, jusqu'à dépasser de 60 centimes son niveau de l'an dernier. Le gouvernement a fini par ouvrir les stocks stratégiques le 1er novembre, avec dix millions de barils libérés pour faire baisser le litre de 12 à 18 centimes pendant trois mois. C'est toujours ça de pris, mais l'essentiel du surcoût est déjà passé dans les comptes de tout le monde, les associations comprises.
Trois semaines de silence
Jean-Louis Duprez s'est du coup tourné vers TotalEnergies à la mi-octobre pour, dit-il,
convenir d'un acte de solidaritésur le carburant de ses camions. Trois semaines plus tard, toujours rien. Le calendrier rend ce silence un peu gênant : la 42e collecte nationale s'est tenue les 6, 7 et 8 novembre, avancée de trois semaines cette année pour ne pas se retrouver coincée entre le Black Friday et les courses de Noël. Quelque 8 000 points de collecte, plus de 100 000 bénévoles, et un week-end qui pèse environ 9 % de l'approvisionnement annuel du réseau, soit l'équivalent de 19 millions de repas.
On en dit quoi ?
Pour le coup, le silence de TotalEnergies passe mal. Le groupe dégage des milliards de bénéfices chaque année et ne rate jamais une occasion de communiquer sur ses efforts pour le pouvoir d'achat à la pompe. Une remise, une carte carburant, quelques litres offerts, n'importe quel geste aurait été simple à annoncer, et la fédération ne demandait au fond qu'une discussion. Trois semaines sans réponse, c'est quand même un peu long.