TotalEnergies aidera-t-il les Banques alimentaires face à la flambée du gazole ?

On en dit quoi ?



Pour le coup, le silence de TotalEnergies passe mal. Le groupe dégage des milliards de bénéfices chaque année et ne rate jamais une occasion de communiquer sur ses efforts pour le pouvoir d'achat à la pompe. Une remise, une carte carburant, quelques litres offerts, n'importe quel geste aurait été simple à annoncer, et la fédération ne demandait au fond qu'une discussion. Trois semaines sans réponse, c'est quand même un peu long.