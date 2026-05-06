TotalEnergies menace d'arrêter le plafonnement de son carburant en cas de surtaxe

On en dit quoi ?



La menace de Pouyanné est franchement maladroite et envoie un message négatif à des automobilistes qui regardent leur facture grimper depuis des mois. Difficile de ne pas voir un chantage : pas de surtaxe, ou bien le plafond saute. Mais sur le fond, le plafonnement à 1,99€/L est aussi un outil bancal. Il déforme le marché, écrase la concurrence locale et laisse les ruraux sur le côté de la route.