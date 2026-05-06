TotalEnergies menace d'arrêter le plafonnement de son carburant en cas de surtaxe
Par Vincent Lautier - Publié le
Patrick Pouyanné, le patron de TotalEnergies, a prévenu dans Sud Ouest qu'il ne maintiendra pas le plafond à 1,99€/L sur l'essence si une surtaxe sur les superprofits passe. Une menace mal vécue par la gauche, qui parle d'attitude méprisante. Mais au fond, ce plafonnement est-il vraiment équitable pour les automobilistes ?
L'interview accordée à Sud Ouest et La République des Pyrénées a clairement fait l'effet d'une petite bombe. Le PDG de TotalEnergies y indique noir sur blanc qu'en cas de surtaxe sur les raffineries du groupe,
Le plafonnement actuel, en vigueur depuis le 8 avril 2026, fixe l'essence à 1,99€/L et le diesel à 2,25€/L dans les 3 300 stations TotalEnergies de l'Hexagone. Sauf que voilà, cette arme commerciale du groupe pose une vraie question d'équité. En tirant artificiellement les prix vers le bas dans son réseau, TotalEnergies écrase mécaniquement les indépendants, les supermarchés et les autres pétroliers qui ne peuvent pas s'aligner sans vendre à perte.
Le résultat ? Une distorsion de concurrence qui finit par concentrer le pouvoir d'achat carburant chez le seul acteur capable d'amortir la baisse, à savoir Total.
Le plafonnement à 1,99€/L est géographiquement très inégal. Si vous habitez Paris, Lyon ou un grand axe routier, vous trouvez une station Total à dix minutes. Si vous vivez dans la Creuse, dans les Cévennes ou dans un coin de la Bretagne intérieure, la station Total la plus proche est parfois à quarante kilomètres, et c'est l'indépendant du village qui vous dépanne, lui-même contraint de fixer ses prix selon le marché local.
Pour rappel, les habitants des zones rurales font les plus gros kilométrages annuels en France, donc paient le carburant plein pot. Le plafonnement Total, présenté comme un geste citoyen, profite surtout à ceux qui en avaient le moins besoin.
La menace de Pouyanné est franchement maladroite et envoie un message négatif à des automobilistes qui regardent leur facture grimper depuis des mois. Difficile de ne pas voir un chantage : pas de surtaxe, ou bien le plafond saute. Mais sur le fond, le plafonnement à 1,99€/L est aussi un outil bancal. Il déforme le marché, écrase la concurrence locale et laisse les ruraux sur le côté de la route.
Une menace claire face à la surtaxe
L'interview accordée à Sud Ouest et La République des Pyrénées a clairement fait l'effet d'une petite bombe. Le PDG de TotalEnergies y indique noir sur blanc qu'en cas de surtaxe sur les raffineries du groupe,
souvent déficitairesselon lui, le plafonnement à la pompe en France ne pourra pas continuer. Le groupe vient d'annoncer 5,8 milliards de dollars de bénéfice net au premier trimestre 2026, en hausse de 51% sur un an, principalement grâce à la flambée des cours liée à la crise au Moyen-Orient. La gauche réclame une taxe sur les superprofits, et le gouvernement de Sébastien Lecornu préfère continuer à pousser le plafonnement volontaire.
Un plafonnement qui n'arrange pas tout le monde
Le plafonnement actuel, en vigueur depuis le 8 avril 2026, fixe l'essence à 1,99€/L et le diesel à 2,25€/L dans les 3 300 stations TotalEnergies de l'Hexagone. Sauf que voilà, cette arme commerciale du groupe pose une vraie question d'équité. En tirant artificiellement les prix vers le bas dans son réseau, TotalEnergies écrase mécaniquement les indépendants, les supermarchés et les autres pétroliers qui ne peuvent pas s'aligner sans vendre à perte.
Le résultat ? Une distorsion de concurrence qui finit par concentrer le pouvoir d'achat carburant chez le seul acteur capable d'amortir la baisse, à savoir Total.
Les zones rurales doublement perdantes
Le plafonnement à 1,99€/L est géographiquement très inégal. Si vous habitez Paris, Lyon ou un grand axe routier, vous trouvez une station Total à dix minutes. Si vous vivez dans la Creuse, dans les Cévennes ou dans un coin de la Bretagne intérieure, la station Total la plus proche est parfois à quarante kilomètres, et c'est l'indépendant du village qui vous dépanne, lui-même contraint de fixer ses prix selon le marché local.
Pour rappel, les habitants des zones rurales font les plus gros kilométrages annuels en France, donc paient le carburant plein pot. Le plafonnement Total, présenté comme un geste citoyen, profite surtout à ceux qui en avaient le moins besoin.
On en dit quoi ?
La menace de Pouyanné est franchement maladroite et envoie un message négatif à des automobilistes qui regardent leur facture grimper depuis des mois. Difficile de ne pas voir un chantage : pas de surtaxe, ou bien le plafond saute. Mais sur le fond, le plafonnement à 1,99€/L est aussi un outil bancal. Il déforme le marché, écrase la concurrence locale et laisse les ruraux sur le côté de la route.