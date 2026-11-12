Sa maison a tenu 30 heures de coupure de courant sur la batterie de son Renault Scénic
Par Vincent Lautier - Publié le
Un journaliste anglais en vacances dans le Lake District a vu son quartier privé d'électricité pendant 30 heures en octobre dernier. Plutôt que de regarder ses frigos décongeler, il a branché la maison sur son Scénic E-Tech grâce à l'adaptateur V2L qu'il n'avait encore jamais sorti de sa boîte. Bilan de l'opération, 8 % de batterie en moins, et pas un de plus.
Nick Gibbs écrit pour Automotive News, et c'est dans ses colonnes qu'il raconte l'épisode. La coupure a frappé sa maison de vacances d'un coup, et elle a duré 30 heures d'affilée. Son Scénic E-Tech embarque la batterie de 87 kWh, celle qui promet plus de 600 km d'autonomie, mais aussi une prise de recharge qui sait fonctionner dans l'autre sens. Il suffit d'y brancher l'adaptateur V2L vendu en accessoire par Renault, d'ajouter une rallonge, et la voiture devient un groupe électrogène silencieux capable de délivrer jusqu'à 3,7 kW. Le journaliste y a raccordé deux réfrigérateurs, des lampes, une station de charge pour les téléphones et même le grille-pain du matin. Le four électrique est resté éteint, trop gourmand pour la puissance disponible.
Au bout de 30 heures, le tableau de bord affichait 8 % de charge en moins, soit environ 7 kWh. L'équivalent d'une quarantaine de kilomètres sur la route. C'est peu. Tout n'a quand même pas été parfait, puisque le Scénic a coupé plusieurs fois le courant de lui-même, persuadé que plus rien n'était branché alors que les frigos tournaient simplement en veille. Renault déconseille par contre d'enchaîner les rallonges. Tout doit partir d'un seul câble, du coup le journaliste songe à investir dans un modèle renforcé pour la prochaine panne.
L'adaptateur se commande en accessoire chez Renault, pour le Scénic comme pour le reste de la gamme électrique vendue en France. Et la marque ne compte pas s'arrêter là, puisque la petite Twingo accepte déjà le V2G, cette variante qui renvoie l'énergie de la batterie vers le réseau via une borne dédiée, avec une rémunération à la clé pour le propriétaire. Les pick-up américains font plus fort, le Ford F-150 Lightning alimente un chantier entier si on le lui demande. Le Scénic s'arrête à 3,7 kW. Sauf que deux frigos et quelques lampes se contentent de quelques centaines de watts, la marge est donc confortable.
Une voiture électrique, c'est d'abord une énorme batterie posée sur quatre roues, et tout le monde l'oublie dès que la discussion repart sur l'autonomie ou la vitesse de recharge. Cette panne anglaise remet les idées en place. Des frigos sauvés, des téléphones chargés, du pain grillé le matin, et une réserve de courant qui a à peine bougé en 30 heures. On aimerait que les vendeurs racontent cette histoire en concession plutôt que de réciter des chiffres d'autonomie, parce que les coupures ne préviennent jamais, en Angleterre comme par chez nous.
Un groupe électrogène de 87 kWh
Nick Gibbs écrit pour Automotive News, et c'est dans ses colonnes qu'il raconte l'épisode. La coupure a frappé sa maison de vacances d'un coup, et elle a duré 30 heures d'affilée. Son Scénic E-Tech embarque la batterie de 87 kWh, celle qui promet plus de 600 km d'autonomie, mais aussi une prise de recharge qui sait fonctionner dans l'autre sens. Il suffit d'y brancher l'adaptateur V2L vendu en accessoire par Renault, d'ajouter une rallonge, et la voiture devient un groupe électrogène silencieux capable de délivrer jusqu'à 3,7 kW. Le journaliste y a raccordé deux réfrigérateurs, des lampes, une station de charge pour les téléphones et même le grille-pain du matin. Le four électrique est resté éteint, trop gourmand pour la puissance disponible.
Une ponction minuscule
Au bout de 30 heures, le tableau de bord affichait 8 % de charge en moins, soit environ 7 kWh. L'équivalent d'une quarantaine de kilomètres sur la route. C'est peu. Tout n'a quand même pas été parfait, puisque le Scénic a coupé plusieurs fois le courant de lui-même, persuadé que plus rien n'était branché alors que les frigos tournaient simplement en veille. Renault déconseille par contre d'enchaîner les rallonges. Tout doit partir d'un seul câble, du coup le journaliste songe à investir dans un modèle renforcé pour la prochaine panne.
Un accessoire déjà vendu en France
L'adaptateur se commande en accessoire chez Renault, pour le Scénic comme pour le reste de la gamme électrique vendue en France. Et la marque ne compte pas s'arrêter là, puisque la petite Twingo accepte déjà le V2G, cette variante qui renvoie l'énergie de la batterie vers le réseau via une borne dédiée, avec une rémunération à la clé pour le propriétaire. Les pick-up américains font plus fort, le Ford F-150 Lightning alimente un chantier entier si on le lui demande. Le Scénic s'arrête à 3,7 kW. Sauf que deux frigos et quelques lampes se contentent de quelques centaines de watts, la marge est donc confortable.
On en dit quoi ?
Une voiture électrique, c'est d'abord une énorme batterie posée sur quatre roues, et tout le monde l'oublie dès que la discussion repart sur l'autonomie ou la vitesse de recharge. Cette panne anglaise remet les idées en place. Des frigos sauvés, des téléphones chargés, du pain grillé le matin, et une réserve de courant qui a à peine bougé en 30 heures. On aimerait que les vendeurs racontent cette histoire en concession plutôt que de réciter des chiffres d'autonomie, parce que les coupures ne préviennent jamais, en Angleterre comme par chez nous.