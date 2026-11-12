Sa maison a tenu 30 heures de coupure de courant sur la batterie de son Renault Scénic

On en dit quoi ?



Une voiture électrique, c'est d'abord une énorme batterie posée sur quatre roues, et tout le monde l'oublie dès que la discussion repart sur l'autonomie ou la vitesse de recharge. Cette panne anglaise remet les idées en place. Des frigos sauvés, des téléphones chargés, du pain grillé le matin, et une réserve de courant qui a à peine bougé en 30 heures. On aimerait que les vendeurs racontent cette histoire en concession plutôt que de réciter des chiffres d'autonomie, parce que les coupures ne préviennent jamais, en Angleterre comme par chez nous.