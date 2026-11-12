Le FSD de Tesla arrive en Finlande, rebaptisé et bridé juste avant l'hiver
Par Vincent Lautier - Publié le
La Finlande devient le onzième pays européen à ouvrir ses routes à la conduite assistée de Tesla. L'agence Traficom reconnaît l'exemption néerlandaise qui couvre le système, rebaptisé Tesla Assisted Driving au passage, et environ 6 500 voitures compatibles recevront la mise à jour dans les prochains jours. Le tout juste avant l'hiver nordique.
Traficom, l'agence finlandaise des transports, planchait sur le dossier depuis juin et a choisi de ne pas attendre le vote européen prévu en décembre. Elle reconnaît donc l'homologation provisoire accordée en avril par son homologue néerlandaise RDW, devenue la porte d'entrée de toutes les autorisations Tesla sur le continent. Tesla Europe a confirmé la nouvelle le 11 novembre sur X, avec un déploiement promis dans les prochains jours.
En Europe, le Full Self-Driving ne s'appelle plus Full Self-Driving. Tesla a plié face aux régulateurs et vend ici un « Tesla Assisted Driving », un nom qui dit ce que le système fait vraiment, à savoir de la conduite assistée de niveau 2 sous la surveillance permanente du conducteur.
Car tout se jouera au comité technique des véhicules à moteur, le TCMV, qui doit se pencher sur le dossier en décembre. Il faudra au moins quinze États représentant 65 % de la population de l'Union pour généraliser le système. Les onze pays qui ont dit oui pèsent à peine 15 %, et la France n'en fait pas partie. Philippe Tabarot avait refusé le FSD en juillet, avant d'autoriser en septembre de simples essais sur deux voitures fournies par Tesla. Et même si l'Allemagne tient sa promesse d'octobre, les pays favorables ne pèseraient encore qu'un tiers environ de la population européenne.
Tesla n'a toujours pas ajouté de radar ni de lidar à ses voitures, tout repose sur des caméras, et Traficom prévient très clairement que de la neige fondue ou un peu de saleté sur les objectifs suffit à priver le conducteur d'une partie des fonctions, avec en prime le conseil de garder les mains sur le volant devant une plaque de verglas. Pour un pays qui passe une bonne partie de l'année sous la neige, ça fait quand même beaucoup de réserves. Mais bon, c'est justement ce qui rend ce feu vert intéressant, parce que si le Tesla Assisted Driving traverse l'hiver d'Helsinki sans incident, Tesla tiendra un argument difficile à contrer pour la France et les autres pays encore réticents.
Onzième oui européen
Traficom, l'agence finlandaise des transports, planchait sur le dossier depuis juin et a choisi de ne pas attendre le vote européen prévu en décembre. Elle reconnaît donc l'homologation provisoire accordée en avril par son homologue néerlandaise RDW, devenue la porte d'entrée de toutes les autorisations Tesla sur le continent. Tesla Europe a confirmé la nouvelle le 11 novembre sur X, avec un déploiement promis dans les prochains jours.
Rebaptisé et bridé
En Europe, le Full Self-Driving ne s'appelle plus Full Self-Driving. Tesla a plié face aux régulateurs et vend ici un « Tesla Assisted Driving », un nom qui dit ce que le système fait vraiment, à savoir de la conduite assistée de niveau 2 sous la surveillance permanente du conducteur.
Le changement de nom aide les utilisateurs et le marché à comprendre la vraie nature du système, explique Jukka Juhola, expert chez Traficom, qui rappelle au passage que c'est toujours le conducteur qui reçoit l'amende en cas d'excès de vitesse. Le bridage le plus parlant concerne justement la vitesse. Les conducteurs pouvaient programmer un dépassement jusqu'à 50 % au-dessus de la limite légale, l'écart tombe à 10 % maximum et se remet à zéro à chaque démarrage. Tesla avait promis ce plafond à Berlin en octobre, en échange d'un soutien allemand lors du futur vote.
Le vrai vote en décembre
Car tout se jouera au comité technique des véhicules à moteur, le TCMV, qui doit se pencher sur le dossier en décembre. Il faudra au moins quinze États représentant 65 % de la population de l'Union pour généraliser le système. Les onze pays qui ont dit oui pèsent à peine 15 %, et la France n'en fait pas partie. Philippe Tabarot avait refusé le FSD en juillet, avant d'autoriser en septembre de simples essais sur deux voitures fournies par Tesla. Et même si l'Allemagne tient sa promesse d'octobre, les pays favorables ne pèseraient encore qu'un tiers environ de la population européenne.
On en dit quoi ?
Tesla n'a toujours pas ajouté de radar ni de lidar à ses voitures, tout repose sur des caméras, et Traficom prévient très clairement que de la neige fondue ou un peu de saleté sur les objectifs suffit à priver le conducteur d'une partie des fonctions, avec en prime le conseil de garder les mains sur le volant devant une plaque de verglas. Pour un pays qui passe une bonne partie de l'année sous la neige, ça fait quand même beaucoup de réserves. Mais bon, c'est justement ce qui rend ce feu vert intéressant, parce que si le Tesla Assisted Driving traverse l'hiver d'Helsinki sans incident, Tesla tiendra un argument difficile à contrer pour la France et les autres pays encore réticents.