Le FSD de Tesla arrive en Finlande, rebaptisé et bridé juste avant l'hiver

On en dit quoi ?



Tesla n'a toujours pas ajouté de radar ni de lidar à ses voitures, tout repose sur des caméras, et Traficom prévient très clairement que de la neige fondue ou un peu de saleté sur les objectifs suffit à priver le conducteur d'une partie des fonctions, avec en prime le conseil de garder les mains sur le volant devant une plaque de verglas. Pour un pays qui passe une bonne partie de l'année sous la neige, ça fait quand même beaucoup de réserves. Mais bon, c'est justement ce qui rend ce feu vert intéressant, parce que si le Tesla Assisted Driving traverse l'hiver d'Helsinki sans incident, Tesla tiendra un argument difficile à contrer pour la France et les autres pays encore réticents.