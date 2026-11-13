Mercedes gèle ses investissements en Allemagne et menace de tout produire ailleurs

On en dit quoi ?



On comprend l'urgence comptable, mais la méthode ressemble quand même beaucoup à un chantage à l'emploi posé en pleine négociation. Annoncer aux salariés, interview interne à l'appui, que leurs voitures partiront ailleurs s'ils n'acceptent pas trois heures de travail gratuites par semaine, c'est une manière assez brutale de discuter. Mais bon, le fond du problème est bien réel, et il dépasse largement Stuttgart. Une Mercedes qui ne serait plus construite en Allemagne, c'était impensable il y a dix ans. Que la question soit posée sérieusement aujourd'hui montre à quel point l'industrie automobile européenne va mal.