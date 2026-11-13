Mercedes gèle ses investissements en Allemagne et menace de tout produire ailleurs
Par Vincent Lautier - Publié le
Mercedes-Benz a prévenu ses salariés : plus aucun nouvel investissement dans les usines allemandes tant que les coûts ne baissent pas. Et si les négociations avec les syndicats échouent, les prochains modèles seront assemblés exclusivement à l'étranger. Pour le constructeur le plus emblématique du pays qui a inventé l'automobile, le symbole est violent.
Le message est passé par l'intranet du groupe, dans une interview de Michael Schiebe, le patron de la production, révélée par le quotidien économique Handelsblatt. Le directoire a décidé collectivement de suspendre tout nouvel investissement sur les sites allemands, et le dirigeant prévient que si rien ne change, Mercedes fabriquera les modèles suivants
Le conflit couve depuis fin juin. Ola Källenius, le patron du groupe, demande à ses équipes de passer de 35 à 38 heures de travail par semaine, sans augmentation de salaire. Le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall refusent net, les 35 heures étant un acquis historique de la métallurgie allemande. La direction a du coup sorti la calculette devant les salariés : une heure de travail en Allemagne coûterait jusqu'à cinq fois plus cher que dans les usines d'Europe de l'Est, et resterait nettement au-dessus des sites nord-américains. Deux usines, une unité d'assemblage et un site de motorisations, avaient déjà été désignées comme menacées à l'automne. La Hongrie et les États-Unis, où Mercedes produit déjà, font figure de destinations toutes trouvées.
Mercedes n'est pas un cas isolé. Volkswagen a déjà fermé des chaînes, et plus de 400 000 postes auraient disparu dans l'automobile allemande entre 2019 et 2025. En septembre, 175 000 salariés du secteur ont défilé contre les fermetures. Le vrai problème se trouve en Chine, où les ventes de Mercedes s'effondrent face à des constructeurs locaux qui proposent des électriques très abouties pour bien moins cher. Le marché qui finançait les usines allemandes est en train de disparaître, et personne ne voit vraiment comment il reviendrait.
On comprend l'urgence comptable, mais la méthode ressemble quand même beaucoup à un chantage à l'emploi posé en pleine négociation. Annoncer aux salariés, interview interne à l'appui, que leurs voitures partiront ailleurs s'ils n'acceptent pas trois heures de travail gratuites par semaine, c'est une manière assez brutale de discuter. Mais bon, le fond du problème est bien réel, et il dépasse largement Stuttgart. Une Mercedes qui ne serait plus construite en Allemagne, c'était impensable il y a dix ans. Que la question soit posée sérieusement aujourd'hui montre à quel point l'industrie automobile européenne va mal.
Plus un euro d'investissement
Le message est passé par l'intranet du groupe, dans une interview de Michael Schiebe, le patron de la production, révélée par le quotidien économique Handelsblatt. Le directoire a décidé collectivement de suspendre tout nouvel investissement sur les sites allemands, et le dirigeant prévient que si rien ne change, Mercedes fabriquera les modèles suivants
exclusivement à l'étranger. Il décrit un environnement plombé par les droits de douane, la pression sur les prix, une demande qui faiblit et une concurrence chinoise de plus en plus dure. La direction dit même examiner ouvertement quels sites allemands devront fermer si la structure de coûts ne bouge pas. Et ça concerne du monde, le groupe emploie 108 000 personnes en Allemagne sur 164 000 salariés au total, répartis sur une douzaine de sites de production.
La guerre des 35 heures
Le conflit couve depuis fin juin. Ola Källenius, le patron du groupe, demande à ses équipes de passer de 35 à 38 heures de travail par semaine, sans augmentation de salaire. Le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall refusent net, les 35 heures étant un acquis historique de la métallurgie allemande. La direction a du coup sorti la calculette devant les salariés : une heure de travail en Allemagne coûterait jusqu'à cinq fois plus cher que dans les usines d'Europe de l'Est, et resterait nettement au-dessus des sites nord-américains. Deux usines, une unité d'assemblage et un site de motorisations, avaient déjà été désignées comme menacées à l'automne. La Hongrie et les États-Unis, où Mercedes produit déjà, font figure de destinations toutes trouvées.
Une crise bien plus large
Mercedes n'est pas un cas isolé. Volkswagen a déjà fermé des chaînes, et plus de 400 000 postes auraient disparu dans l'automobile allemande entre 2019 et 2025. En septembre, 175 000 salariés du secteur ont défilé contre les fermetures. Le vrai problème se trouve en Chine, où les ventes de Mercedes s'effondrent face à des constructeurs locaux qui proposent des électriques très abouties pour bien moins cher. Le marché qui finançait les usines allemandes est en train de disparaître, et personne ne voit vraiment comment il reviendrait.
On en dit quoi ?
On comprend l'urgence comptable, mais la méthode ressemble quand même beaucoup à un chantage à l'emploi posé en pleine négociation. Annoncer aux salariés, interview interne à l'appui, que leurs voitures partiront ailleurs s'ils n'acceptent pas trois heures de travail gratuites par semaine, c'est une manière assez brutale de discuter. Mais bon, le fond du problème est bien réel, et il dépasse largement Stuttgart. Une Mercedes qui ne serait plus construite en Allemagne, c'était impensable il y a dix ans. Que la question soit posée sérieusement aujourd'hui montre à quel point l'industrie automobile européenne va mal.