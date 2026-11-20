Volkswagen dépose le nom ID. Up pour sa petite électrique à 20 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
La citadine électrique à 20 000 euros que Volkswagen promet pour 2027 ne devrait finalement pas s'appeler ID.1. Le constructeur a déposé la marque ID. Up auprès de l'office européen de la propriété intellectuelle, et ressusciterait donc le nom de sa plus petite voiture. Rien d'officiel pour le moment, mais le choix semble fait.
Le dépôt date du 22 octobre et a été repéré dans les registres de l'EUIPO, avec une demande jumelle auprès de l'office allemand des marques. Jusqu'ici, le projet portait le nom de travail ID.1, dans la logique des ID.3, ID.4 et ID.7, et le concept qui l'annonçait, dévoilé en mars 2025, s'appelait ID. EVERY1. Avec ID. Up, Volkswagen repêcherait donc le nom de sa citadine vendue pendant plus de dix ans, dont la version électrique e-up! a quitté le catalogue à l'automne 2023. Un ID. Lupo aurait aussi été envisagé en interne, en souvenir de la petite puce des années 2000. Le nom avait déjà fuité cet été via le syndicat IG Metall, et un constructeur ne dépose quand même pas ce genre de marque pour décorer un tiroir.
Sur la base du concept, la future ID. Up devrait mesurer 3,88 m de long, pile entre l'ancienne up! et la nouvelle ID. Polo, avec quatre places et un coffre de 305 litres. On attend un moteur de 70 kW, environ 95 ch, sur le train avant, une vitesse plafonnée à 130 km/h et au moins 250 km d'autonomie, probablement avec la batterie LFP de 37 kWh qui équipe l'ID. Polo d'entrée de gamme. La voiture doit surtout inaugurer l'architecture logicielle développée avec Rivian, avec moins de calculateurs et des mises à jour à distance. L'assemblage se fera à Palmela au Portugal, sur la même ligne que le T-Roc, les premiers exemplaires de pré-série sont déjà sortis d'usine et la production en série est attendue fin 2027, pour un tarif de départ visé autour de 20 000 euros. En face, la Renault Twingo électrique est déjà lancée juste sous ce seuil.
Ce dépôt confirme surtout le grand ménage en cours chez Volkswagen, qui abandonne sa nomenclature à chiffres pour des noms que tout le monde connaît, ID. Polo et ID. Cross en tête, vendues à partir de 24 995 et 27 995 euros, avant une ID. Tiguan prévue pour remplacer l'ID.4 en 2027. La méthode a l'air de fonctionner, la famille des petites électriques du groupe, Cupra Raval et Skoda Epiq comprises, cumule déjà près de 150 000 commandes alors que la production n'a démarré qu'en juin.
Abandonner les numéros est une très bonne idée, ces ID.3 et ID.4 n'ont jamais parlé à personne, alors qu'une up!, tout le monde voit tout de suite ce que c'est. Et une Volkswagen électrique autour de 20 000 euros avec un nom populaire, c'est exactement l'arme qu'il faut face à la Twingo et aux citadines chinoises. Reste le plus dur, tenir ce tarif jusqu'au lancement, et sur ce point Volkswagen n'a plus vraiment le droit à l'erreur.
Si les petites voitures électriques à bas prix vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la 2CV électrique à 15 000 euros, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer.
La up! ressuscitée
Le dépôt date du 22 octobre et a été repéré dans les registres de l'EUIPO, avec une demande jumelle auprès de l'office allemand des marques. Jusqu'ici, le projet portait le nom de travail ID.1, dans la logique des ID.3, ID.4 et ID.7, et le concept qui l'annonçait, dévoilé en mars 2025, s'appelait ID. EVERY1. Avec ID. Up, Volkswagen repêcherait donc le nom de sa citadine vendue pendant plus de dix ans, dont la version électrique e-up! a quitté le catalogue à l'automne 2023. Un ID. Lupo aurait aussi été envisagé en interne, en souvenir de la petite puce des années 2000. Le nom avait déjà fuité cet été via le syndicat IG Metall, et un constructeur ne dépose quand même pas ce genre de marque pour décorer un tiroir.
Quatre places et 250 km d'autonomie
Sur la base du concept, la future ID. Up devrait mesurer 3,88 m de long, pile entre l'ancienne up! et la nouvelle ID. Polo, avec quatre places et un coffre de 305 litres. On attend un moteur de 70 kW, environ 95 ch, sur le train avant, une vitesse plafonnée à 130 km/h et au moins 250 km d'autonomie, probablement avec la batterie LFP de 37 kWh qui équipe l'ID. Polo d'entrée de gamme. La voiture doit surtout inaugurer l'architecture logicielle développée avec Rivian, avec moins de calculateurs et des mises à jour à distance. L'assemblage se fera à Palmela au Portugal, sur la même ligne que le T-Roc, les premiers exemplaires de pré-série sont déjà sortis d'usine et la production en série est attendue fin 2027, pour un tarif de départ visé autour de 20 000 euros. En face, la Renault Twingo électrique est déjà lancée juste sous ce seuil.
Toute la gamme change de nom
Ce dépôt confirme surtout le grand ménage en cours chez Volkswagen, qui abandonne sa nomenclature à chiffres pour des noms que tout le monde connaît, ID. Polo et ID. Cross en tête, vendues à partir de 24 995 et 27 995 euros, avant une ID. Tiguan prévue pour remplacer l'ID.4 en 2027. La méthode a l'air de fonctionner, la famille des petites électriques du groupe, Cupra Raval et Skoda Epiq comprises, cumule déjà près de 150 000 commandes alors que la production n'a démarré qu'en juin.
On en dit quoi ?
Abandonner les numéros est une très bonne idée, ces ID.3 et ID.4 n'ont jamais parlé à personne, alors qu'une up!, tout le monde voit tout de suite ce que c'est. Et une Volkswagen électrique autour de 20 000 euros avec un nom populaire, c'est exactement l'arme qu'il faut face à la Twingo et aux citadines chinoises. Reste le plus dur, tenir ce tarif jusqu'au lancement, et sur ce point Volkswagen n'a plus vraiment le droit à l'erreur.
Si les petites voitures électriques à bas prix vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la 2CV électrique à 15 000 euros, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer.