Lucid Cosmos : le rival du Tesla Model Y est prêt, mais pas avant fin 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Lucid a diffusé il y a quelques jours un teaser de son Cosmos, un SUV électrique de taille moyenne annoncé sous les 50 000 dollars aux États-Unis. La marque californienne, qui vend ses berlines Air bien plus cher, vise cette fois le coeur du marché et le Tesla Model Y, avec l'Europe dans le viseur. La production a par contre glissé vers la seconde moitié de 2027.
Le Cosmos est la pièce centrale du programme Midsize, celui qui doit sortir Lucid de sa niche de grand luxe. Le teaser du 6 novembre ne montre presque rien, une signature lumineuse et un bout de toit arrière, mais le positionnement est très clair. Prix de départ sous les 50 000 dollars, soit environ la moitié d'un Gravity, pile en face du Model Y sur le marché américain. Trois jours plus tard, pendant la présentation des résultats trimestriels, Lucid a confirmé le reste : la production démarrera dans la seconde moitié de 2027, alors qu'elle était prévue au départ pour fin 2026, et la présentation complète arrivera au premier trimestre. Un second modèle plus baroudeur, l'Earth, suivra sur la même base technique.
Côté technique, Lucid évoque une batterie de 69 kWh pour environ 480 km d'autonomie, et surtout une recharge qui récupérerait 320 km en 14 minutes. Ces chiffres sortent de projections internes, rien n'a encore été certifié, mais la marque a de sérieux états de service sur le sujet, son Air dépasse les 900 km en cycle WLTP avec une efficience de référence. Le Cosmos embarquera aussi une conduite assistée de niveau 2 au lancement, avec une évolution vers le niveau 3 prévue par simple mise à jour, quand la réglementation suivra.
Lucid vend déjà ses voitures en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Norvège, et la marque a entamé son arrivée en France cet automne avec le groupe Emil Frey, après un premier passage au Mondial de l'Auto de Paris. Le Cosmos est d'ailleurs annoncé comme le premier modèle étudié pour le Royaume-Uni, signe que l'Europe pèse dans le projet. Aucun tarif n'a été communiqué pour notre continent. En face, le Model Y démarre autour de 41 000 euros chez nous, et les BMW iX3 et Mercedes GLC électriques arrivent sur le même créneau.
Sur le papier, ce Cosmos coche à peu près tout, le bon gabarit, le bon prix, et un vrai savoir-faire en efficience derrière. Le problème, c'est le calendrier. La seconde moitié de 2027, c'est une éternité sur ce marché, et le segment sera encore plus embouteillé qu'aujourd'hui. Lucid a livré moins de 4 000 voitures au dernier trimestre, quand Tesla écoule ses Model Y par centaines de milliers, et la marque vit sous perfusion des milliards du fonds souverain saoudien, son actionnaire principal. Du coup, le plus dur ne sera pas de faire une bonne voiture, Lucid sait faire. Le plus dur sera de tenir jusque-là.
Si les SUV électriques de taille moyenne vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le Volvo EX50 à moins de 50 000 euros, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
La moitié du prix d'un Gravity
Le Cosmos est la pièce centrale du programme Midsize, celui qui doit sortir Lucid de sa niche de grand luxe. Le teaser du 6 novembre ne montre presque rien, une signature lumineuse et un bout de toit arrière, mais le positionnement est très clair. Prix de départ sous les 50 000 dollars, soit environ la moitié d'un Gravity, pile en face du Model Y sur le marché américain. Trois jours plus tard, pendant la présentation des résultats trimestriels, Lucid a confirmé le reste : la production démarrera dans la seconde moitié de 2027, alors qu'elle était prévue au départ pour fin 2026, et la présentation complète arrivera au premier trimestre. Un second modèle plus baroudeur, l'Earth, suivra sur la même base technique.
480 km d'autonomie visés
Côté technique, Lucid évoque une batterie de 69 kWh pour environ 480 km d'autonomie, et surtout une recharge qui récupérerait 320 km en 14 minutes. Ces chiffres sortent de projections internes, rien n'a encore été certifié, mais la marque a de sérieux états de service sur le sujet, son Air dépasse les 900 km en cycle WLTP avec une efficience de référence. Le Cosmos embarquera aussi une conduite assistée de niveau 2 au lancement, avec une évolution vers le niveau 3 prévue par simple mise à jour, quand la réglementation suivra.
Et par chez nous ?
Lucid vend déjà ses voitures en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Norvège, et la marque a entamé son arrivée en France cet automne avec le groupe Emil Frey, après un premier passage au Mondial de l'Auto de Paris. Le Cosmos est d'ailleurs annoncé comme le premier modèle étudié pour le Royaume-Uni, signe que l'Europe pèse dans le projet. Aucun tarif n'a été communiqué pour notre continent. En face, le Model Y démarre autour de 41 000 euros chez nous, et les BMW iX3 et Mercedes GLC électriques arrivent sur le même créneau.
On en dit quoi ?
Sur le papier, ce Cosmos coche à peu près tout, le bon gabarit, le bon prix, et un vrai savoir-faire en efficience derrière. Le problème, c'est le calendrier. La seconde moitié de 2027, c'est une éternité sur ce marché, et le segment sera encore plus embouteillé qu'aujourd'hui. Lucid a livré moins de 4 000 voitures au dernier trimestre, quand Tesla écoule ses Model Y par centaines de milliers, et la marque vit sous perfusion des milliards du fonds souverain saoudien, son actionnaire principal. Du coup, le plus dur ne sera pas de faire une bonne voiture, Lucid sait faire. Le plus dur sera de tenir jusque-là.
Si les SUV électriques de taille moyenne vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le Volvo EX50 à moins de 50 000 euros, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.