Normes européennes : 6 000 euros de plus par voiture, et Renault demande une pause
Par Vincent Lautier - Publié le
François Provost a sorti sa calculette, et le résultat n'est pas beau à voir. Le directeur général de Renault l'a expliqué à la presse allemande : entre 2020 et 2030, les normes européennes empilées auront ajouté près de 6 000 euros au prix d'une voiture. Sa demande, c'est un gel réglementaire de dix ans. Histoire de souffler, pendant que la Chine roule sans ce boulet.
Le calcul tient en deux temps. Depuis le début de la décennie, les exigences de Bruxelles sur la dépollution, la sécurité et le logiciel auraient déjà gonflé chaque voiture d'environ 3 000 euros. Et Provost prévient qu'on pourrait reprendre la même dose d'ici 2030. Au menu, la norme antipollution Euro 7, les aides à la conduite qui bipent dans tous les sens, et une bonne centaine de nouvelles obligations à avaler d'ici là. Il lâche même un chiffre parlant : un quart des ingénieurs de son centre de développement passent maintenant leurs journées à mettre les modèles aux normes, au lieu de bosser à faire baisser les coûts.
Là où le bât blesse, c'est que ces 6 000 euros ne tombent pas de la même façon sur tout le monde. Vous achetez une berline à 70 000 euros, le surcoût disparaît dans la masse. Mais sur une Twingo ou une R5 affichée autour de 25 000 euros, il devient insupportable. C'est pile ce segment que Renault veut sauver. Provost promet que si l'Europe figeait ses normes dix ans, sans les durcir ni les adoucir, il baisserait les R4, R5 et Twingo de 10 à 15 %. En attendant, les tarifs montent plus vite que les salaires et pas mal d'automobilistes s'accrochent à une voiture de vingt ou trente ans.
Et puis il y a la Chine. Provost agite un scénario noir, une production automobile européenne qui passerait sous les dix millions d'unités par an d'ici 2030. Renault lui-même pourrait raboter 300 000 véhicules de sa production si Bruxelles ne lâche rien sur le CO2. Les marques chinoises conservent 30 à 40 % d'avantage sur les coûts, un écart que Renault rêve de ramener à 15 ou 20 %. Quant aux usines chinoises en Europe, il prévient : l'assemblage final, c'est moins de 5 % de la valeur d'une bagnole. Il veut de vraies usines, avec fournisseurs et recherche.
L'argument a du poids, les chiffres sont sans appel et l'inflation réglementaire, personne ne peut la nier. C'est quand même plus facile à défendre quand on est un constructeur rentable, avec une gamme électrique déjà abordable, et qu'on pointe Bruxelles du doigt pendant que les voisins allemands enchaînent les plans sociaux. Un gel de dix ans, ça sent aussi un peu le chèque en blanc. On aimerait surtout voir la baisse de 10 à 15 % sur les R5 et Twingo arriver pour de bon en concession avant d'applaudir. Entre défendre l'industrie et défendre le climat, Provost a tranché. Et il le fait avec des chiffres difficiles à mettre de côté.
Une facture qui double entre 2020 et 2030
Le calcul tient en deux temps. Depuis le début de la décennie, les exigences de Bruxelles sur la dépollution, la sécurité et le logiciel auraient déjà gonflé chaque voiture d'environ 3 000 euros. Et Provost prévient qu'on pourrait reprendre la même dose d'ici 2030. Au menu, la norme antipollution Euro 7, les aides à la conduite qui bipent dans tous les sens, et une bonne centaine de nouvelles obligations à avaler d'ici là. Il lâche même un chiffre parlant : un quart des ingénieurs de son centre de développement passent maintenant leurs journées à mettre les modèles aux normes, au lieu de bosser à faire baisser les coûts.
Ce sont les petites voitures qui trinquent
Là où le bât blesse, c'est que ces 6 000 euros ne tombent pas de la même façon sur tout le monde. Vous achetez une berline à 70 000 euros, le surcoût disparaît dans la masse. Mais sur une Twingo ou une R5 affichée autour de 25 000 euros, il devient insupportable. C'est pile ce segment que Renault veut sauver. Provost promet que si l'Europe figeait ses normes dix ans, sans les durcir ni les adoucir, il baisserait les R4, R5 et Twingo de 10 à 15 %. En attendant, les tarifs montent plus vite que les salaires et pas mal d'automobilistes s'accrochent à une voiture de vingt ou trente ans.
La Chine en embuscade
Et puis il y a la Chine. Provost agite un scénario noir, une production automobile européenne qui passerait sous les dix millions d'unités par an d'ici 2030. Renault lui-même pourrait raboter 300 000 véhicules de sa production si Bruxelles ne lâche rien sur le CO2. Les marques chinoises conservent 30 à 40 % d'avantage sur les coûts, un écart que Renault rêve de ramener à 15 ou 20 %. Quant aux usines chinoises en Europe, il prévient : l'assemblage final, c'est moins de 5 % de la valeur d'une bagnole. Il veut de vraies usines, avec fournisseurs et recherche.
On en dit quoi ?
L'argument a du poids, les chiffres sont sans appel et l'inflation réglementaire, personne ne peut la nier. C'est quand même plus facile à défendre quand on est un constructeur rentable, avec une gamme électrique déjà abordable, et qu'on pointe Bruxelles du doigt pendant que les voisins allemands enchaînent les plans sociaux. Un gel de dix ans, ça sent aussi un peu le chèque en blanc. On aimerait surtout voir la baisse de 10 à 15 % sur les R5 et Twingo arriver pour de bon en concession avant d'applaudir. Entre défendre l'industrie et défendre le climat, Provost a tranché. Et il le fait avec des chiffres difficiles à mettre de côté.