Auchan affiche la recharge la moins chère de France, mais attention aux petites lignes
Par Vincent Lautier - Publié le
Du 24 novembre au 13 janvier, Le Plein et Auchan affichent une recharge à 0,09 € le kWh sur 394 points de charge en France. Sauf que ce prix n'est jamais celui réglé à la borne : vous payez 0,32 €, puis Auchan recrédite la différence sur votre cagnotte fidélité, utilisable seulement en magasin.
Le Plein, c'est l'opérateur français né fin 2024 qui installe ses bornes sur les parkings d'Auchan, Décathlon et Leroy Merlin, avec l'idée assumée de vous faire recharger pendant que vous faites vos courses. Pour les fêtes, l'enseigne lance une opération qui court du 24 novembre au 13 janvier sur 394 points de charge, et met en avant un tarif de 0,09 € le kilowattheure présenté comme le moins cher de France. Sur le principe, personne ne fait mieux en ce moment, et le chiffre a de quoi attirer un conducteur qui regarde sa facture grimper.
C'est là que ça se complique un peu. Les 0,09 € ne s'appliquent pas au moment où vous branchez la voiture : à la borne la moins puissante, celle à 11 kW, vous réglez bien 0,32 € le kWh, et Auchan recrédite ensuite jusqu'à 0,23 € par kWh sur votre cagnotte Waaoh!, ce qui ramène le coût net à 0,09 €. Même logique sur les bornes rapides, où l'on passe de 0,42 à 0,19 €, et sur l'ultra-rapide de 0,58 à 0,39 €, soit jusqu'à 72 % de remise sur l'offre la plus lente. Le hic, c'est que cet argent ne ressort jamais en liquide : il ne sert qu'à faire vos achats chez Auchan, et il faut posséder une carte Waaoh!, l'associer à son compte Le Plein et payer depuis l'application maison pour y avoir droit.
Du coup, tout dépend de votre façon de consommer. Si vous poussez déjà votre caddie chez Auchan chaque semaine, la cagnotte se transforme vite en vraies économies et le 0,09 € tient ses promesses. Si vous passez juste récupérer des électrons en coup de vent, vous avez surtout payé 0,32 € le kWh et bloqué le reste dans un bon d'achat dont vous ne ferez rien. Par contre, face à un Leclerc qui facture 0,19 € directement à la borne, sans détour par une cagnotte, la comparaison devient moins flatteuse pour qui ne met jamais les pieds dans un hypermarché.
C'est quand même une belle mécanique commerciale, bien huilée : le "Charge to Store" porte bien son nom, puisque la recharge devient un prétexte à remplir le caddie. Le 0,09 € existe pour de vrai, personne ne ment sur le chiffre, mais le présenter comme la recharge la moins chère de France tient un peu de l'habillage, parce que le prix réel à la prise reste 0,32 € et que la ristourne ne vaut que pour les habitués de l'enseigne. Pour eux, l'offre est à prendre les yeux fermés. Pour les autres, c'est une promo qui brille surtout sur l'affiche.
Si ce mécanisme de cagnotte vous intrigue, jetez un œil à cet article sur Leclerc, qui baisse lui aussi ses tarifs de recharge, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Une recharge de fêtes signée Le Plein
Le Plein, c'est l'opérateur français né fin 2024 qui installe ses bornes sur les parkings d'Auchan, Décathlon et Leroy Merlin, avec l'idée assumée de vous faire recharger pendant que vous faites vos courses. Pour les fêtes, l'enseigne lance une opération qui court du 24 novembre au 13 janvier sur 394 points de charge, et met en avant un tarif de 0,09 € le kilowattheure présenté comme le moins cher de France. Sur le principe, personne ne fait mieux en ce moment, et le chiffre a de quoi attirer un conducteur qui regarde sa facture grimper.
Le vrai mécanisme : vous payez plein pot, puis on vous rembourse
C'est là que ça se complique un peu. Les 0,09 € ne s'appliquent pas au moment où vous branchez la voiture : à la borne la moins puissante, celle à 11 kW, vous réglez bien 0,32 € le kWh, et Auchan recrédite ensuite jusqu'à 0,23 € par kWh sur votre cagnotte Waaoh!, ce qui ramène le coût net à 0,09 €. Même logique sur les bornes rapides, où l'on passe de 0,42 à 0,19 €, et sur l'ultra-rapide de 0,58 à 0,39 €, soit jusqu'à 72 % de remise sur l'offre la plus lente. Le hic, c'est que cet argent ne ressort jamais en liquide : il ne sert qu'à faire vos achats chez Auchan, et il faut posséder une carte Waaoh!, l'associer à son compte Le Plein et payer depuis l'application maison pour y avoir droit.
Avantageux surtout si vous faites déjà vos courses là
Du coup, tout dépend de votre façon de consommer. Si vous poussez déjà votre caddie chez Auchan chaque semaine, la cagnotte se transforme vite en vraies économies et le 0,09 € tient ses promesses. Si vous passez juste récupérer des électrons en coup de vent, vous avez surtout payé 0,32 € le kWh et bloqué le reste dans un bon d'achat dont vous ne ferez rien. Par contre, face à un Leclerc qui facture 0,19 € directement à la borne, sans détour par une cagnotte, la comparaison devient moins flatteuse pour qui ne met jamais les pieds dans un hypermarché.
On en dit quoi ?
C'est quand même une belle mécanique commerciale, bien huilée : le "Charge to Store" porte bien son nom, puisque la recharge devient un prétexte à remplir le caddie. Le 0,09 € existe pour de vrai, personne ne ment sur le chiffre, mais le présenter comme la recharge la moins chère de France tient un peu de l'habillage, parce que le prix réel à la prise reste 0,32 € et que la ristourne ne vaut que pour les habitués de l'enseigne. Pour eux, l'offre est à prendre les yeux fermés. Pour les autres, c'est une promo qui brille surtout sur l'affiche.
Si ce mécanisme de cagnotte vous intrigue, jetez un œil à cet article sur Leclerc, qui baisse lui aussi ses tarifs de recharge, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.