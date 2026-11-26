Suzuki Ignis : une petite électrique pour défier la Twingo
Par Vincent Lautier - Publié le
La Suzuki Ignis reviendra en Europe à partir de l'été 2027 avec une motorisation électrique et un format encore plus petit que celui de la Twingo. Cette nouvelle génération dérive de l'e Sky japonaise, avec quatre places et une batterie de 26 kWh, mais une carrosserie adaptée à nos marchés. Suzuki retrouve donc les mini-citadines avec une voiture bien différente de l'ancienne Ignis.
Avec 3,57 mètres de long et seulement 1,565 mètre de large, l'Ignis prend moins de place que la Renault Twingo, qui mesure 22 centimètres de plus en longueur et environ 15 de plus en largeur. Pour ceux qui doivent se garer dans des rues étroites, la différence compte davantage qu'une poignée de chevaux supplémentaires. Suzuki annonce un rayon de braquage de 4,5 mètres, soit un demi-tour sur environ 9 mètres de diamètre. La carrosserie haute de 1,635 mètre conserve les proportions des kei-cars japonaises, ces petites voitures conçues pour utiliser au mieux l'espace disponible. À bord, vous trouverez un écran central et des commandes physiques pour la climatisation, mais aussi un gros sélecteur de marche assez encombrant pour une si petite auto.
La fiche européenne publiée par Suzuki confirme une batterie LFP, au lithium-fer-phosphate, de 26 kWh installée sous le plancher de sa plateforme HEARTECT-e. Le moteur développe 67 kW, soit environ 91 ch, avec un couple de 133 Nm, des valeurs largement suffisantes pour une voiture destinée aux trajets quotidiens. Auto Moto évoque un poids de 1 080 kg, qui serait bienvenu pour éviter de déplacer une grosse masse à chaque trajet en ville. Côté recharge, comptez jusqu'à 7,4 kW en courant alternatif et 50 kW sur une borne rapide, soit jusqu'à 80 % en moins de 30 minutes, sans que le niveau de départ soit précisé.
Les 310 km souvent associés à cette voiture correspondent à l'e Sky et au cycle japonais WLTC, qui ne permet pas de la comparer directement aux électriques homologuées en Europe. Suzuki ne donne encore aucune autonomie WLTP pour l'Ignis, et ses caractéristiques techniques sont elles-mêmes provisoires avant homologation. Le prix français n'est pas annoncé non plus, alors que la Twingo démarre à 19 490 euros avant aides et que la Dacia Spring occupe déjà ce marché. Pour Suzuki, proposer une petite voiture ne suffira donc pas, il faudra aussi que le tarif et l'équipement permettent de la choisir sans payer cher sa différence de gabarit.
Cette Ignis a le bon format pour ceux qui veulent une électrique facile à garer, sans embarquer une batterie dimensionnée pour les vacances. On préfère clairement voir Suzuki travailler sur ce genre de voiture plutôt que sur un SUV toujours plus gros. Mais la simplicité doit aussi se retrouver sur le bon de commande, avec un équipement utile et un prix réellement accessible.
Si les petites électriques urbaines vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la Smart #3 Brabus, puis suivez-nous sur TikTok pour voir nos vidéos.
Plus petite que la Twingo
Avec 3,57 mètres de long et seulement 1,565 mètre de large, l'Ignis prend moins de place que la Renault Twingo, qui mesure 22 centimètres de plus en longueur et environ 15 de plus en largeur. Pour ceux qui doivent se garer dans des rues étroites, la différence compte davantage qu'une poignée de chevaux supplémentaires. Suzuki annonce un rayon de braquage de 4,5 mètres, soit un demi-tour sur environ 9 mètres de diamètre. La carrosserie haute de 1,635 mètre conserve les proportions des kei-cars japonaises, ces petites voitures conçues pour utiliser au mieux l'espace disponible. À bord, vous trouverez un écran central et des commandes physiques pour la climatisation, mais aussi un gros sélecteur de marche assez encombrant pour une si petite auto.
Une batterie raisonnable
La fiche européenne publiée par Suzuki confirme une batterie LFP, au lithium-fer-phosphate, de 26 kWh installée sous le plancher de sa plateforme HEARTECT-e. Le moteur développe 67 kW, soit environ 91 ch, avec un couple de 133 Nm, des valeurs largement suffisantes pour une voiture destinée aux trajets quotidiens. Auto Moto évoque un poids de 1 080 kg, qui serait bienvenu pour éviter de déplacer une grosse masse à chaque trajet en ville. Côté recharge, comptez jusqu'à 7,4 kW en courant alternatif et 50 kW sur une borne rapide, soit jusqu'à 80 % en moins de 30 minutes, sans que le niveau de départ soit précisé.
L'autonomie manque encore
Les 310 km souvent associés à cette voiture correspondent à l'e Sky et au cycle japonais WLTC, qui ne permet pas de la comparer directement aux électriques homologuées en Europe. Suzuki ne donne encore aucune autonomie WLTP pour l'Ignis, et ses caractéristiques techniques sont elles-mêmes provisoires avant homologation. Le prix français n'est pas annoncé non plus, alors que la Twingo démarre à 19 490 euros avant aides et que la Dacia Spring occupe déjà ce marché. Pour Suzuki, proposer une petite voiture ne suffira donc pas, il faudra aussi que le tarif et l'équipement permettent de la choisir sans payer cher sa différence de gabarit.
On en dit quoi ?
Cette Ignis a le bon format pour ceux qui veulent une électrique facile à garer, sans embarquer une batterie dimensionnée pour les vacances. On préfère clairement voir Suzuki travailler sur ce genre de voiture plutôt que sur un SUV toujours plus gros. Mais la simplicité doit aussi se retrouver sur le bon de commande, avec un équipement utile et un prix réellement accessible.
Si les petites électriques urbaines vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la Smart #3 Brabus, puis suivez-nous sur TikTok pour voir nos vidéos.