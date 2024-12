Jeremy Allen White débarque dans The Mandalorian, avec un rôle improbable

Parce que : pourquoi pas

Jeremy Allen White débarque dans une galaxie lointaine

Un casting de taille

Rotta le Hutt sous toutes ses formes

Une étoile montante dans un univers culte

C’est officiel :. Après avoir conquis les écrans avec son rôle incroyable dans The Bear , l’acteur prêtera sa voix à Rotta, le fils de Jabba le Hutt, dans The Mandalorian & Grogu. Ce personnage, aussi surnommé “Stinky” (bonne ambiance), avait fait ses débuts dans le film d’animation The Clone Wars en 2008. Cette fois, il débarque sur grand écran avec une importance bien plus grande, loin du simple clin d’œil.Ce choix de casting est un gros coup pour White,. Sa carrière monte en flèche, et sa voix devrait donner une personnalité unique à ce personnage, qu’on imagine déjà se frotter aux intrigues criminelles galactiques.White rejoint une équipe déjà bien étoffée :. Aux commandes du film, Jon Favreau, qui écrit également le scénario avec Dave Filoni. Ce duo, à qui l’on doit les trois saisons à succès de The Mandalorian, promet un mélange de nostalgie et de nouveautés pour cette première adaptation cinématographique d’une série Disney+.Les premières images du film, dévoilées lors de la D23, ont déjà donné le ton : un retour sur une planète enneigée façon Hoth,, et des personnages bien connus comme Babu Frik et Zeb de Star Wars: Rebels. Autant dire que les fans ont de quoi être impatients.L’intrigue reste floue, mais l’ajout de Rotta le Hutt laisse deviner des conflits autour de l’héritage criminel laissé par Jabba. Après la disparition du seigneur du crime dans Le Retour du Jedi,Jeremy Allen White continue donc son ascension, entre son rôle dans The Bear et le biopic sur Bruce Springsteen en préparation.. Alors, un bébé Hutt peut-il voler la vedette à Grogu ? On a quand même quelques doutes.