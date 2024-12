Superman : la bande-annonce est superbe (vidéo)

Un Superman revisité pour un DC Universe repensé

Retour aux sources

Un message universel

James Gunn, également scénariste du film, s’éloigne des classiques récits d’origine.Il n’est pas seul : Lois Lane (Rachel Brosnahan), journaliste aguerrie, et Lex Luthor (Nicholas Hoult), ennemi juré au charme inquiétant, occupent des places centrales dans l’histoire.Mais ce n’est pas tout.Leur présence dans la bande-annonce laisse entendre qu’ils ne seront pas de simples figurants, et c’est une chouette nouvelle !Pour ce nouveau Superman , Gunn a souhaité renouer avec l’essence du personnage, en modernisant son approche.Côté visuel, le costume évite les artifices habituels comme les muscles exagérés. C’est simple et efficace, et ça renforce l’idée d’un Superman accessible, loin des caricatures.Si son rôle exact dans le film reste à découvrir, sa présence montre une volonté d’intégrer des éléments des comics de l’Âge d’Argent, connus pour leur imagination débordante.James Gunn insiste sur un point : le film explore la bonté de Superman, un concept parfois jugé démodé dans les films de super-héros plus récents.Cette vision n’a rien à voir avec les approches plus sombres des précédentes adaptations, et ça n’est pas plus mal selon moi.Ce Superman , selon Gunn, est à la fois un symbole d’espoir, mais aussi un individu qui cherche sa place dans un monde complexe.Le film sort en salles en juillet 2025, et je ne sais pas vous, mais moi j’ai un peu hâte de voir ça ! (et cette fois c'est la bonne bande annonce, hein France 2 ?)