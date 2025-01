Les clichés époustouflants du concours photo Ocean Art 2024

Eduardo Labat

Une danse de requins sacrée « Best in Show »

Les 14 catégories : de la macro à la conservation

Des images pour protéger les océans

Le photographe Eduardo Labat a décroché le titre de Best in Show avec son cliché Dancing White Tips, pris à Roca Partida, au Mexique. Ce noir et blanc hypnotique montre des requins à pointes blanches nageant en synchronisation, formant une spirale élégante.« La lumière était faible, et les requins semblaient danser en cercle. J’ai choisi le noir et blanc pour accentuer les contrastes et la géométrie de leur mouvement. » Ce cliché a également remporté la catégorie Noir et Blanc, salué pour sa composition soignée.Le concours Ocean Art 2024, organisé par l’Underwater Photography Guide, a accueilli des participants de 90 pays. Les 14 catégories offrent un panorama des défis techniques et artistiques que relève la photographie sous-marine. Voilà quelques exemples :: Yoichi Sato a capturé une scène rare au Japon avec Born from Mouth, où un cardinal mâle relâche une nuée de larves après leur incubation.: Kimber Greenwood a marqué les esprits avec Drowning in Plastic, montrant une nageuse entourée de centaines de bouteilles, pour alerter sur la pollution plastique en Floride.: Dans Light, Hwanhee Kim a magnifié un cénote mexicain, où la lumière perçant une eau trouble crée une atmosphère onirique.: Kyungshin Kim a surpris avec Hunting, immortalisant un calmar en pleine prédation d’un plus petit spécimen, une scène aussi rare qu’impressionnante.Nirupam Nigam, président de Bluewater Photo et organisateur du concours, explique que ces clichés vont bien au-delà de l’esthétique : « Ils rappellent à quel point la préservation des océans est importante.à travers le monde. », incluant des séjours de plongée dans des lieux mythiques comme les Galápagos, et des équipements photo haut de gamme. Mais l’objectif du concours reste clair : inspirer des actions concrètes pour protéger la biodiversité marine. Pour découvrir l’intégralité des photos primées, rendez-vous sur le site de l’ Underwater Photography Guide Profitez-en pour découvrir également nos dernières publications avec d’autres photos tout aussi impressionnantes : les plus belles photos panoramiques de 2024 les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 , et les plus belles photos de chiens