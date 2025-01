Ryan Gosling bientôt dans un futur film Star Wars ?

Visuel : IA bien sûr

Ryan Gosling ferait un saut dans une galaxie lointaine, très lointaine ? C’est bien ce qui semble se profiler. L’acteur est en négociations avancées pour jouer dans un nouveau film Star Wars , réalisé par Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool et Free Guy.Levy travaille sur ce projet depuis 2022, épaulé par Jonathan Tropper au scénario (son complice sur The Adam Project et This Is Where I Leave You). Peu d’infos ont filtré sur l’histoire – Lucasfilm reste fidèle à sa réputation de secret absolu – mais on sait que le film sera autonome, dans la veine de Rogue One ou Solo.Avec Ryan Gosling, Lucasfilm changerait de stratégie. Historiquement, les films Star Wars ont misé sur des acteurs moins connus, devenus des icônes grâce à leurs rôles (coucou Mark Hamill et dans une moindre mesure Daisy Ridley).Le timing est serré : si Gosling signe, le tournage pourrait commencer dès cet automne.Jusqu’ici, Levy devait d’ailleurs diriger un autre film (une comédie sur un boys band avec Ryan Reynolds), mais l’intérêt de Gosling pour Star Wars semble avoir tout chamboulé.Depuis quatre ans, la franchise a misé sur Disney+ avec des séries comme The Mandalorian, Ahsoka ou Andor. Et si ces histoires cartonnent, beaucoup de fans réclament un vrai retour au cinéma.Le projet de Levy pourrait être le suivant, et ça serait un tournant avec un récit inédit et indépendant.Reste à savoir ce que ce film racontera : des Jedis ? Une galaxie sans sabres laser ? Mystère.Bref, Star Wars n’a pas dit son dernier mot au ciné.Alors, Jedi ou contrebandier ? On vote pour Gosling avec un sabre laser quand même. Quoique, en méchant bien charismatique, ça pourrait être pas mal aussi… En tous cas ça ne pourra pas être pire qu’Adam River et son charisme de poulet.