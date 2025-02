Star Wars “The Acolyte” : un record d’audience en 2024, et pourtant, la série est annulée

Un contexte compliqué pour les grosses franchises

Une annulation surtout due au budget

L’avenir de Star Wars en question

Il faut dire que 2024 n’a pas été une grande année pour les franchises en général. Ce même rapport de Luminate montre que les séries Marvel et Star Wars ont globalement sous-performé. À titre de comparaison, en 2023, The Mandalorian avait accumulé 12,3 milliards de minutes visionnées, et Suits (Netflix) explosait tout avec 57,7 milliards.On vous l’a dit, au sein de l’univers Star Wars , la série The Acolyte n’a pas fait l’unanimité. Entre un cadre temporel peu familier (la Haute République), un casting peu apprécié et un scénario jugé maladroit par certains, la série n’a pas réussi à fédérer. Pire encore, la lassitude du public face aux productions Disney+ a probablement joué contre elle. Après les accueils très moyens de The Book of Boba Fett et du très mauvais Obi-Wan Kenobi, beaucoup de spectateurs n’étaient même plus curieux.Si The Acolyte avait été un carton absolu, Disney aurait sûrement trouvé un moyen de continuer l’aventure. Mais avec un budget estimé à 230 millions de dollars pour huit épisodes, les attentes étaient en effet très élevées. Alan Bergman, co-président de Disney Entertainment, a été clair :Et ce, malgré de bons chiffres de visionnage initiaux.Autre problème : une érosion rapide du public. D’après Luminate, après un bon démarrage, l’audience a chuté dès le troisième épisode, pour finir sous le million de spectateurs pour le final.C’est franchement triste pour les gens comme moi qui ont beaucoup aimé, on n’aura du coup pas la suite de l’histoire…L’annulation de The Acolyte est un symptôme d’un problème plus large : Star Wars ne sait plus vraiment où il va. Après des années d’exploitation intensive, le public semble un peu saoulé par tout ça, et les fans de la première heure ont du mal à se retrouver dans les nouvelles productions, trop nombreuses, qui partent vraiment dans tous les sens.