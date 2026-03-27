La streameuse Ultia virée d'une commission du CNC après ses déclarations en live

On en dit quoi ?



Ultia s'est tirée une balle dans le pied toute seule sur ce coup. Annoncer en direct devant des milliers de personnes qu'on compte favoriser ses copains et filtrer les dossiers selon ses convictions politiques, c'est quand même ballot quand on vient d'intégrer une commission publique financée par de l'argent public (même si c'est un peu plus compliqué que ça pour les fonds du CNC en réalité). Le CNC n'avait pas trop le choix, la réaction était inévitable. Mais bon, certains font remarquer que le vrai sujet, c'est peut-être l'organisation même de ces commissions : les dossiers ne sont pas anonymisés, et rien ne garantit que d'autres membres n'appliquent pas les mêmes critères en silence. Ultia n'a pas été sanctionnée pour avoir été partiale, mais pour l'avoir dit à voix haute.