La streameuse Ultia virée d'une commission du CNC après ses déclarations en live
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Centre national du cinéma a mis fin aux fonctions de la streameuse Ultia au sein de la commission du fonds d'aide à la création pour les plateformes sociales, doté de 3 millions d'euros par an. En cause, des propos tenus en direct sur Twitch, où elle assumait vouloir favoriser ses proches et écarter certains profils politiques. Pas très malin.
Ultia, suivie par 280 000 abonnés sur Twitch, avait été nommée le 28 janvier dernier membre de cette commission chargée d'évaluer les demandes d'aide du CNC destinées aux créateurs de contenus. Le fonds en question, héritier du programme CNC Talent lancé en 2017, a été restructuré au 1er janvier 2026 avec un budget porté à 3 millions d'euros par an. Il couvre les créateurs actifs sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch et Snapchat, avec quatre types d'aides allant de l'émergence à la production.
Le 25 mars, lors d'un live devant plusieurs milliers de spectateurs, Ultia a raconté son arrivée dans la commission. Et là, le ton a dérapé. Elle a clairement indiqué qu'un projet porté par quelqu'un d'extrême droite n'obtiendrait pas son soutien. Elle a aussi assumé qu'elle serait encline à soutenir le dossier de Rivenzi, un ami proche, si celui-ci déposait un projet. Bref, aucune neutralité.
Dès le lendemain, le 26 mars, le CNC a publié un communiqué sec. L'institution a indiqué avoir pris connaissance des déclarations publiques d'Ultia et considère que ses propos contreviennent aux obligations de neutralité, d'indépendance et d'impartialité imposées à tous les membres des commissions. Résultat : fin de mission avec effet immédiat, avant même qu'elle ait siégé une seule fois.
La commission, présidée par François Descraques avec Cordelia Flourens en vice-présidente, compte une douzaine de membres professionnels. Les projets évalués ne sont pas anonymisés, ce qui rend d'autant plus sensible la question de l'impartialité. Et c'est bien là où le bât blesse, parce que plusieurs voix se sont élevées pour pointer un problème plus large : si Ultia a été écartée pour avoir dit tout haut ce qu'elle comptait faire, qu'en est-il des autres membres qui penseraient la même chose sans le dire ?
Ultia s'est tirée une balle dans le pied toute seule sur ce coup. Annoncer en direct devant des milliers de personnes qu'on compte favoriser ses copains et filtrer les dossiers selon ses convictions politiques, c'est quand même ballot quand on vient d'intégrer une commission publique financée par de l'argent public (même si c'est un peu plus compliqué que ça pour les fonds du CNC en réalité). Le CNC n'avait pas trop le choix, la réaction était inévitable. Mais bon, certains font remarquer que le vrai sujet, c'est peut-être l'organisation même de ces commissions : les dossiers ne sont pas anonymisés, et rien ne garantit que d'autres membres n'appliquent pas les mêmes critères en silence. Ultia n'a pas été sanctionnée pour avoir été partiale, mais pour l'avoir dit à voix haute.
Un live qui a mis le feu aux poudres
Ultia, suivie par 280 000 abonnés sur Twitch, avait été nommée le 28 janvier dernier membre de cette commission chargée d'évaluer les demandes d'aide du CNC destinées aux créateurs de contenus. Le fonds en question, héritier du programme CNC Talent lancé en 2017, a été restructuré au 1er janvier 2026 avec un budget porté à 3 millions d'euros par an. Il couvre les créateurs actifs sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch et Snapchat, avec quatre types d'aides allant de l'émergence à la production.
Le 25 mars, lors d'un live devant plusieurs milliers de spectateurs, Ultia a raconté son arrivée dans la commission. Et là, le ton a dérapé. Elle a clairement indiqué qu'un projet porté par quelqu'un d'extrême droite n'obtiendrait pas son soutien. Elle a aussi assumé qu'elle serait encline à soutenir le dossier de Rivenzi, un ami proche, si celui-ci déposait un projet. Bref, aucune neutralité.
Le CNC réagit dans la foulée
Dès le lendemain, le 26 mars, le CNC a publié un communiqué sec. L'institution a indiqué avoir pris connaissance des déclarations publiques d'Ultia et considère que ses propos contreviennent aux obligations de neutralité, d'indépendance et d'impartialité imposées à tous les membres des commissions. Résultat : fin de mission avec effet immédiat, avant même qu'elle ait siégé une seule fois.
La commission, présidée par François Descraques avec Cordelia Flourens en vice-présidente, compte une douzaine de membres professionnels. Les projets évalués ne sont pas anonymisés, ce qui rend d'autant plus sensible la question de l'impartialité. Et c'est bien là où le bât blesse, parce que plusieurs voix se sont élevées pour pointer un problème plus large : si Ultia a été écartée pour avoir dit tout haut ce qu'elle comptait faire, qu'en est-il des autres membres qui penseraient la même chose sans le dire ?
On en dit quoi ?
Ultia s'est tirée une balle dans le pied toute seule sur ce coup. Annoncer en direct devant des milliers de personnes qu'on compte favoriser ses copains et filtrer les dossiers selon ses convictions politiques, c'est quand même ballot quand on vient d'intégrer une commission publique financée par de l'argent public (même si c'est un peu plus compliqué que ça pour les fonds du CNC en réalité). Le CNC n'avait pas trop le choix, la réaction était inévitable. Mais bon, certains font remarquer que le vrai sujet, c'est peut-être l'organisation même de ces commissions : les dossiers ne sont pas anonymisés, et rien ne garantit que d'autres membres n'appliquent pas les mêmes critères en silence. Ultia n'a pas été sanctionnée pour avoir été partiale, mais pour l'avoir dit à voix haute.