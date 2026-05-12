Le dollar Steve Jobs est disponible

Steve Jobs choisi pour représenter la Californie

incarnaient le meilleur de la Californie

Sa ténacité et sa poursuite sans peur du rêve californien ont rendu possibles tant de rêves américains

J'adore le camion frigorifique !

Plusieurs versions seront commercialisées

Qu'en penser ?



Steve Jobs rejoint ainsi une catégorie très restreinte de figures de la Silicon Valley ayant obtenu une reconnaissance officielle aussi visible aux États-Unis, entrant un peu plus dans le patrimoine culturel et industriel. Une nouvelle preuve, s’il en fallait encore une, que l’héritage du cofondateur d’Apple dépasse désormais largement le simple monde de la tech.



Quoique l'on puisse dire, l’iPhone, le Mac, l’iPod ou encore l’App Store ont profondément transformé la communication, la musique, l’informatique, et l’économie numérique mondiale.

Depuis 2018, ce programme rend hommage aux grandes figures et innovations technologiques américaines à travers unePlusieurs inventions et personnalités ont déjà été mises à l’honneur, comme l’ampoule électrique pour le New Jersey, le télescope Hubble pour le Maryland, ou encore George Washington Carver pour le Missouri.Cette année, la Californie sera donc représentée par Steve Jobs. Lea salué le choix du fondateur d’Apple en expliquant que son esprit entrepreneurial et son obsession de l’innovation.../.... Même si Apple est aujourd’hui l’une des entreprises les plus puissantes du monde, cette reconnaissance officielle marque surtout l’influence culturelle immense laissée par Steve Jobs bien au-delà de Cupertino.: des sacs de 100 pièces frappées à Philadelphie ou Denver, ainsi que des rouleaux de 25 pièces.Les tarifs annoncés sont de 154,50 dollars pour les sacs de 100 pièces, et 61 dollars pour les rouleaux de 25 unités. Les commandes seront limitées àafin d’éviter une trop forte spéculation immédiate.Même si cette pièce reste avant tout symbolique, elle pourrait rapidement devenir un objet de collection très populaire chez les passionnés d’Apple, les collectionneurs (on a tous undans la famille) ou les amateurs d’histoire technologique.