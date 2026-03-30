Cet iPhone 17 Pro édition spéciale inclut un morceau du col roulé de... Steve Jobs
Par Laurence - Publié le
Un iPhone pas comme les autres. Pour célébrer les 50 ans d’Apple, le fabricant de luxe Caviar dévoile une édition très particulière de l’iPhone 17 Pro, intégrant un fragment du célèbre col roulé de Steve Jobs.
Connu pour ses créations extravagantes, Caviar pousse ici le concept encore plus loin. Cette version
Mais l’élément le plus marquant reste ailleurs. En effet, un fragment du col roulé a été intégré au cœur du logo Apple (le tout petit carré noir qui ressemble à une puce au centre de la pomme). Caviar affirme avoir incorporé un morceau du mythique col roulé noir porté par Steve Jobs pendant ses keynotes.
Ce vêtement iconique, signé Issey Miyake, est devenu indissociable de l’image du cofondateur d’Apple. L’intégrer dans un produit relève presque du reliquaire technologique. Un positionnement assumé par la marque, qui cible avant tout les collectionneurs et amateurs d’objets ultra exclusifs.
Ce type de création soulève bien évidemment des questions. On a dépassé l'hommage à Steve Jobs pour le coup marketing et présenter un produit de luxe assumé pour une niche très spécifique.
Enfin, on pourrait dire qu'il n'est pas très cher si on le compare à d'autres modèles plus clinquant du site russe (les prix ne sont même plus communiqués hormis par mail) : le modèle Jobs 17 Pro 256 Go commence à 9 630 dollars, contre 11 560 pour le 17 Pro Max à 2To. Mais Caviar n’en est pas à son coup d’essai et propose régulièrement des smartphones customisés inspirés de figures historiques ou d’événements majeurs.
Comme toujours avec ce type de produit, il est important de préciser que cette édition n’est pas officielle et fait tomber toutes les garanties possibles. Apple n’a aucun lien avec cette initiative, qui reste une modification tierce basée sur un modèle existant.
Alors que la marque s’apprête à célébrer son demi-siècle, ce type d’objet illustre à quel point l’aura de Steve Jobs reste intacte. Ou du tout moins la possible de posséder un petit morceau —même texte— du célèbre co-fondateur d'Apple. Il est vrai que l'autre Steve (Wozniak) a moins la cote....
Un iPhone 17 Pro transformé en objet de collection
Connu pour ses créations extravagantes, Caviar pousse ici le concept encore plus loin. Cette version
50 Anniversary Editionreprend les lignes de l’iPhone 17 Pro, mais avec une finition premium avec un dos en métal sombre avec insert central, un logo Apple retravaillé et une gravure
50 Anniversary Editionaccompagnée de la signature de Steve Jobs.
Mais l’élément le plus marquant reste ailleurs. En effet, un fragment du col roulé a été intégré au cœur du logo Apple (le tout petit carré noir qui ressemble à une puce au centre de la pomme). Caviar affirme avoir incorporé un morceau du mythique col roulé noir porté par Steve Jobs pendant ses keynotes.
Ce vêtement iconique, signé Issey Miyake, est devenu indissociable de l’image du cofondateur d’Apple. L’intégrer dans un produit relève presque du reliquaire technologique. Un positionnement assumé par la marque, qui cible avant tout les collectionneurs et amateurs d’objets ultra exclusifs.
Entre hommage et objet marketing
Ce type de création soulève bien évidemment des questions. On a dépassé l'hommage à Steve Jobs pour le coup marketing et présenter un produit de luxe assumé pour une niche très spécifique.
Enfin, on pourrait dire qu'il n'est pas très cher si on le compare à d'autres modèles plus clinquant du site russe (les prix ne sont même plus communiqués hormis par mail) : le modèle Jobs 17 Pro 256 Go commence à 9 630 dollars, contre 11 560 pour le 17 Pro Max à 2To. Mais Caviar n’en est pas à son coup d’essai et propose régulièrement des smartphones customisés inspirés de figures historiques ou d’événements majeurs.
Comme toujours avec ce type de produit, il est important de préciser que cette édition n’est pas officielle et fait tomber toutes les garanties possibles. Apple n’a aucun lien avec cette initiative, qui reste une modification tierce basée sur un modèle existant.
Alors que la marque s’apprête à célébrer son demi-siècle, ce type d’objet illustre à quel point l’aura de Steve Jobs reste intacte. Ou du tout moins la possible de posséder un petit morceau —même texte— du célèbre co-fondateur d'Apple. Il est vrai que l'autre Steve (Wozniak) a moins la cote....