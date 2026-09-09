Mais pourquoi South Park change de nom ?
Par Vincent Lautier - Publié le
South Park annonce vouloir s'appeler désormais South America, dans un communiqué qui se moque ouvertement d'Apple, de Google et de Paramount. Trey Parker et Matt Stone jouent avec les changements de noms géographiques voulus par Donald Trump. La série continue bien, avec une nouvelle saison attendue le 16 septembre aux Etats-Unis.
Les créateurs saluent la
Apple avait ainsi modifié Plans en février 2025 pour afficher le golfe d'Amérique aux utilisateurs américains, après le changement décidé par Washington. Le communiqué de South Park transforme cette adaptation cartographique en geste patriotique exemplaire, avec suffisamment d'insistance pour que le compliment paraisse franchement suspect.
Google avait expliqué de son côté suivre la mise à jour du registre géographique américain. Son application affiche le golfe d'Amérique aux Etats-Unis, conserve le golfe du Mexique au Mexique et présente les deux appellations ailleurs. Vous pouvez donc regarder la même étendue d'eau avec un nom différent selon le pays depuis lequel vous consultez la carte.
C'est ce contexte que les auteurs exploitent, sans annoncer de trêve avec Donald Trump. La série s'est déjà attaquée au président en le mettant en scène avec Satan, et ce nouveau communiqué poursuit la plaisanterie sur un terrain où les grandes entreprises technologiques sont directement concernées. Le titre change, mais le texte accompagnant l'annonce donne assez peu l'impression d'un apaisement.
Le propriétaire n'est pas épargné : les auteurs présentent Paramount comme
La saison 29 débutera le mercredi 16 septembre sur Comedy Central aux Etats-Unis, avec six rendez-vous annoncés jusqu'au 25 novembre. Paramount+ assurera également la diffusion internationale. Le communiqué précise une disponibilité le lendemain aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, sans donner cette même garantie pour la France.
L'annonce fonctionne mieux une fois débarrassée de l'idée que South Park serait terminée. Parker et Stone utilisent le changement de nom pour remettre Apple et Google dans la discussion politique, tout en glissant une attaque contre leur propre diffuseur. On préfère largement ce genre de communiqué aux remerciements interminables et interchangeables qui accompagnent habituellement les nouvelles saisons.
Apple et Google invités dans la blague
Les créateurs saluent la
bravoure et le patriotismedes deux entreprises pour expliquer leur décision. Difficile de prendre ces remerciements au premier degré, tant ils renvoient aux choix des applications de cartographie depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. South America reprend le même procédé en remplaçant un nom connu depuis des décennies par une référence à l'Amérique.
Apple avait ainsi modifié Plans en février 2025 pour afficher le golfe d'Amérique aux utilisateurs américains, après le changement décidé par Washington. Le communiqué de South Park transforme cette adaptation cartographique en geste patriotique exemplaire, avec suffisamment d'insistance pour que le compliment paraisse franchement suspect.
Un nom qui dépend de votre position
Google avait expliqué de son côté suivre la mise à jour du registre géographique américain. Son application affiche le golfe d'Amérique aux Etats-Unis, conserve le golfe du Mexique au Mexique et présente les deux appellations ailleurs. Vous pouvez donc regarder la même étendue d'eau avec un nom différent selon le pays depuis lequel vous consultez la carte.
C'est ce contexte que les auteurs exploitent, sans annoncer de trêve avec Donald Trump. La série s'est déjà attaquée au président en le mettant en scène avec Satan, et ce nouveau communiqué poursuit la plaisanterie sur un terrain où les grandes entreprises technologiques sont directement concernées. Le titre change, mais le texte accompagnant l'annonce donne assez peu l'impression d'un apaisement.
Paramount reçoit aussi ses remerciements
Le propriétaire n'est pas épargné : les auteurs présentent Paramount comme
une capitulation Skydance, en détournant le nom du groupe. La pique vise donc aussi la maison qui diffuse leur travail. Pour une annonce censée célébrer un nouveau nom, les remerciements sont quand même assez peu chaleureux envers les entreprises citées.
La saison 29 débutera le mercredi 16 septembre sur Comedy Central aux Etats-Unis, avec six rendez-vous annoncés jusqu'au 25 novembre. Paramount+ assurera également la diffusion internationale. Le communiqué précise une disponibilité le lendemain aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, sans donner cette même garantie pour la France.
On en dit quoi ?
L'annonce fonctionne mieux une fois débarrassée de l'idée que South Park serait terminée. Parker et Stone utilisent le changement de nom pour remettre Apple et Google dans la discussion politique, tout en glissant une attaque contre leur propre diffuseur. On préfère largement ce genre de communiqué aux remerciements interminables et interchangeables qui accompagnent habituellement les nouvelles saisons.