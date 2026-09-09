Mais pourquoi South Park change de nom ?

On en dit quoi ?



L'annonce fonctionne mieux une fois débarrassée de l'idée que South Park serait terminée. Parker et Stone utilisent le changement de nom pour remettre Apple et Google dans la discussion politique, tout en glissant une attaque contre leur propre diffuseur. On préfère largement ce genre de communiqué aux remerciements interminables et interchangeables qui accompagnent habituellement les nouvelles saisons.