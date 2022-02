Apple : mille milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030, est-ce possible ?

Même si Apple fait l’objet de nombreuses critiques (notamment au niveau de l’ App Store ), rien ne semble l’arrêter. Selon une dernière étude, elle pourrait atteindre unavec une croissance continue de ses diverses activités (produits comme services).D'après Scott Galloway, professeur de marketing de l'Université de New York, Cupertino disposerait de secteurs privilégiés, pour. Il cite en effet des domaines tels que la banque, la recherche, la santé et bien sûr l’Apple Car. Rappelons que Cupertino a enregistré 366 milliards de dollars de revenus en 2021, loin derrière Amazon et ses 470 milliards de dollars, ou encore Walmart avec 559 milliards de dollars.Après tout, en janvier, Apple est devenue la première société cotée au monde à atteindre(certes brièvement). Elle dispose également de réserves financières très importantes (93 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles), d’un écosystème autonome et d’une base d’1,8 milliard d'appareils actifs dans le monde et de 785 millions d’abonnés tous services confondus, ainsi que d’un budget de R&D colossal (23 milliards de dollars en 2021).