Apple, Google et Microsoft veulent renforcer la connexion sans mot de passe

cohérentes, sécurisées et faciles aux consommateurs sur tous les appareils et toutes les plates-formes

1. Permettre aux utilisateurs d'accéder automatiquement à leurs identifiants de connexion FIDO (passkey) sur le plus grand nombre d’appareils, même nouveaux, sans avoir à remplir à nouveau toutes les informations pour l’utiliser.



2. Permettre aux utilisateurs d'utiliser l'authentification FIDO sur leur appareil mobile pour se connecter à une application ou à un site Web sur un appareil à proximité, quelle que soit la plate-forme ou le navigateur du système d'exploitation qu'ils exécutent.

En effet, les trois géants américains s'engagent à étendre la prise en charge de la, qui a été créée par laet le. Le but est avant deRevenant sur l'un des enjeux les plus actuels, Cupertino précise dans son communiqué que cette nouvelle capacité permettra aux sites Web et aux applications deMais la firme soulève également quelques soucis pratiques : la nécessité de diversifier ses passwords et la lourde gestion que cela implique. Aussi,, et ce, en respectant le minimum de formalisme (sans parler des 12345# ou de sa date anniversaire).Dans cette optique, des centaines d’entités (entreprises techs et fournisseurs de services) ont travaillé au sein de la FIDO Alliance et du W3C pour créer les normes de connexion sans mot de passe qui sont déjà largement prises en charge.Mais le résultat actuel étant encore complexe, les utilisateurs sont encore amenés à se connecter à chaque site Web ou application avec différents appareils, avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité sans mot de passe. L'annonce se concentre donc surpour simplifier le système sans renoncer à la transparence et la sécurisation :