UE : le Digital Market Act ne sera applicable qu'à partir du printemps 2023

entrera en vigueur au printemps prochain et que nous nous préparons à l'application dès que les premières notifications arriveront

Dans un discours prononcé lors de la conférence du Réseau international de la concurrence à Berlin,A l’origine, il était question d'octobre 2022, mais il semblerait qu’il y ait un léger retard dans sa préparation et -surtout- dans son application pratique.Pour cela, laannonce un autre travail de titan :. Pour cela, les structures devront se livrer à un certain nombre d'investissements, notamment embaucher du personnel compétent pour préparer les systèmes informatiques, transposer les normes, adapter les procédures et les notifications.