Apple ne peut plus vraiment ignorer l'émergence syndicale au sein des Apple Store

Au Royaume-Uni, Apple a des forums pour le personnel, mais ceux-ci se montrent continuellement inefficaces et les commentaires sont ignorés. C'est une conversation à sens unique , rappelle un salarié. Nous avons besoin de nos propres représentants et d'une voix appropriée pour changer les choses. Les gens souffrent de la crise du coût de la vie. Nous avons besoin d'une augmentation de salaire, d'une transparence salariale et d'une voix .

Nous avons la chance d'avoir des membres incroyables de l'équipe retail et nous apprécions profondément tout ce qu'ils apportent à Apple. Nous sommes heureux d'offrir un salaire et des avantages sociaux très solides, y compris des soins de santé privés, des congés parentaux améliorés, des congés familiaux payés et de nombreux autres avantages pour chaque membre de l'équipe

Si lesont du mal à s'organiser du côté des salariés des Apple Store américains, il en est tout autrement sur le vieux continent.. D'après, les employés de l'Apple Store de Buchanan Street sont sur le point de devenir le premier site du Royaume-Uni à se syndiquer officiellement et à rejoindre le syndicat des travailleurs du pays,Entre autres revendications,(enchainement des quarts, atteintes à la vie de famille...). Ces derniers temps, la grogne se fait de plus entendre entre les murs d'Apple qui semble désormais bien loin des conditions présentées comme idylliques et où elle se plaçait en tête des endroits où il fait bon travailler.De son côté,) :