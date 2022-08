Un prototype supposé d'AirPower s'invite sur Youtube

Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l’AirPower n'atteindrait pas les normes que nous avions fixées et nous avons donc annulé le projet. Nous présentons nos excuses à ceux qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir sera sans fil et nous nous engageons à poursuivre l’expérience.

Après une présentation lors de la keynote de l' iPhone X en 2017, puis une période de silence radio, Apple avait fini par, après bien des retards et des rebondissements.Dan Riccio, lede l’époque, avait été chargé de justifier cette décision et de présenter ses excuses écrites :, à commencer par celle de l'USPTO où Apple continue de publier des brevets. Aussi, un jour, on espère voir apparaitre un système de charge inversée sur l' iPhone ou l' iPad , ou encore de part et d'autres du trackpad d'un MacBook Pro ou Air En l’espèce, le produit présenté dans la vidéo contiendrait 22 bobines. Par le passé, Apple avait déposé des demandes de brevet pour les variantes à 16 et à 22 bobines, et il semble effectivement que cette dernière soit l'option qu'Apple envisageait en fait de mettre sur le marché.Ce dernier ne semble pas totalement fonctionnel, même s’il a été possible de s'y connecter via le Terminal sur un Mac et certains outils de développement Apple (qui ne sont pas accessibles au public).