France : Apple voit sa condamnation en appel baissée à 372 millions d'euros

Anti-concurrence : une amende historique de 1,1 milliard d'euros

Apple et ses deux grossistes Tech Data et Ingram Micro se sont entendus pour ne pas se faire concurrence et empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple

l'Autorité avait retenu trois pratiques anticoncurrentielles à l'encontre



- Une répartition de produits et de clientèle entre ses deux grossistes Tech Data et Ingram Micro,

- Des prix de vente imposés aux APR,

- Un abus de dépendance économique vis-à-vis des revendeurs premium.





au motif d'uneet d'un abus de. Lors de l’audience devant la Cour d’appel de Paris en novembre 2021, ses avocats avaient plaidé pour que la décision soit tout simplement annulée. Ils avaient soutenu que la décision était dénuée de tout fondement juridique mais -au contraire-Pour eux, l’Autorité de la concurrence n’aurait jamais cachéApple avait été reconnue coupable par l'administration d'avoir, et ce, en violation du droit de la concurrence. Cette décision avait également concerné deux grossistes, Tech Data et Ingram Micro, qui ont été également condamnés précédemment par l’autorité française à des amendes de 76,1 millions d’euros et 63 millions d’euros -également pour entente illicite avec la firme californienne., avait alors estimé Isabelle de Silva, Présidente de l'Autorité de la concurrence au moment des faits.Avec la décision de ce jour, la sanction passe donc à. Mais apparemment, cela ne contenterait guère Cupertino qui entend -par principe sans nul doute- blanchir sa personne et obtenir l'annulation de la première décision.