Le service "News Showcase" de Google est désormais disponible en France !

Showcase

Une nouvelle présentation

Actualités Google

News Showcase

éditeurs d'actualités tiers

Un certain retard avec les autres pays et des tensions avec les éditeurs

une fenêtre sur les contenus des éditeurs qui est complètement à leur main et qui est plus visible que par le passé. Cela leur permet de mettre en avant comme ils le souhaitent leurs contenus sur nos carrefours d'audience

ces articles sont classés en fonction de leur qualité, de l'originalité et de l'actualité de leur contenu, de votre activité et de vos achats précédents dans Google Actualités, ainsi que de votre activité dans d'autres produits Google. Google peut avoir un contrat de licence avec certains de ces éditeurs, mais cela n'a aucun impact sur le classement des résultats

Un moyen pour eux de proposer du contenu sur Google Actualités et Google Discover, et de rémunérer les médias partenaires.En effet,Cet ongletaffiche ainsi les principales informations des 65 principales rédactions françaises ou. Les négociations pour aboutir à un accord entre ces derniers et la firme américaine ne s'est pas fait sans heurt et ont donné lieu à des accords de licence strictement séparés de ceux pour les droits voisins.. Chaque média a ainsi la possibilité de choisir ce qu’il affiche sur Google Actualités (moyennant quelques consignes). En revanche, Google se réserve le droit de supprimer des contenus s’il estime ces derniers non conformes aux règles en vigueur.Selon Arnaud Monnier, directeur des partenariats de Google France, cette nouvelle façon d’afficher les titres des news se veut surtoutDu côté des lecteurs, Google indique en préambule queD'ailleurs, la France affiche surtout un joli retard. En effet, Showcase est déjà disponible dans une vingtaine de pays (dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne) et ce depuis deux ans.