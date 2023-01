Tim Cook demande à réduire sa rémunération de 40% en 2023 !

99,4 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2022

le comité de rémunération a analysé les avis des actionnaires, la performance exceptionnelle d'Apple et une recommandation de M. Cook. Il a ainsi ajusté sa rémunération à la lumière de ces derniers

• Salaire de base : 3 millions de dollars (sans changement)

• Incitation annuelle en espèces : 6 millions de dollars (sans changement)

• Valeur de l'attribution des capitaux propres : 40 millions de dollars (en baisse par rapport aux 75 millions de dollars en 2022)

• 75 % d'acquisition basée sur la performance et 25 % d'acquisition basée sur le temps (en 2022 : 50 % d'acquisition basée sur la performance et 50 % d'acquisition basée sur le temps)

Ainsi, le CEO de Cupertino a perçu un montant total de 99,4 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2022. Cette somme se divise en plusieurs éléments, comprenant le salaire de base et d'autres accessoires de rémunération.Au niveau de son salaire de base, Tim Cook a reçu 3 millions de dollars. Celui-ci est complété par environ 83 millions de dollars en stocks options et 13,4 millions de dollars en primes et éléments divers. À noter que le montant total est enpar rapport à 2021, où sa rémunération totale était de 98,7 millions de dollars.Mais c’est surtout ce qu’Apple prévoit de lui verser pour l’année 2023 qui retient l’attention.Notons que cette recommandation faite par le CEO fait suite à des commentaires de certains actionnaires.En effet, si les salaires des cadres dirigeants sont décidés par le conseil d'administration -avant le début de chaque exercice- via un comité de rémunération, les actionnaires peuvent donner leur avis via un vote (le). Or, lors de l'AGO de 2022,(Tim Cook avait reçu environ 98 millions de dollars, ce qui -rappelons-le se situe dans le bas de la fourchette des CEO de la Silicon Valley).Apple indique ainsi quePour les autres cadres d'Apple, on apprend que Luca Maestri (SVP, CFO), Kate Adams (SVP, General Counsel and Secretary), Deirdre O'Brien (SVP, Retail + People) et Jeff Williams (COO) ont touché en 2022, chacun environ 27 millions de dollars.