L'iPhone 14 et l'iPad Pro M2 ont-il sauvé le trimestre d'Apple ?

Un contexte économique globalement défavorable !

Les iPhone 14 et les iPad Pro M2 vont-ils sauver le trimestre ?

Ce soir, Apple dévoilera ses résultats pour le premier trimestre fiscal de son exercice 2023,(Directeur Financier) lors d'une conférence téléphonique pour les investisseurs. Pour l'occasion, l'improvisation n'est pas de mise, les analystes triés sur le volet se succèdent, leurs questions bien préparées (à l'avance), les deux dirigeants y répondant tour à tour.. En effet, la période de fêtes -courant du 1er octobre au 31 décembre 2022,, contrairement aux autres années. Traditionnellement, il s'agit en effet du trimestre le plus important au niveau des revenus pour Apple.Mais cette année,: conflit en Ukraine, reprise du Covid et blocage de la production, pénurie d'iPhone 14 /14 Pro. Des facteurs qui seraient même responsables des retards dans le calendrier de lancement de produits. Ainsi les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 ainsi que les Mac mini M2 auraient du être lancé en décembre mais ne l'ont été qu'en janvier 2023.Néanmoins, sur la totalité de ce trimestre, sont comptabilisés plusieurs nouveaux produits : les iPad Pro M2, l'iPad 10, l'Apple TV 4K (3e génération), les iPhone 14 (dont l'iPhone 14 Plus sorti en décalage)...En effet, dans une gamme de plus en plus diffuse et avec des prix de plus en plus élevés, le commun des mortels a du mal à s'y retrouver.D'après Yahoo Finance, Apple devrait déclarer un chiffre d'affaires aux alentours de de 121,2 milliards de dollars pour le trimestre. Ce qui constituerait une baisse d'environ 2 % par rapport aux 123,9 milliards de dollars du même trimestre l'an dernier et représenterait la première baisse des revenus d'Apple depuis 2019.Réponse, ce soir !