Jony Ive a conçu un nez de clown ! (mais pour une très juste cause)

Ce nez n'est pas une farce !

le relooking le plus spectaculaire depuis que le nez rouge a fait ses débuts en 1988

Il y a même une vidéo, sans Jony mais avec Diane Morgan

cercle parfait

Nous avons grandi avec Comic Relief et sommes fiers de soutenir leur travail remarquable. Ce nouveau -et apparemment simple- nez rouge a été un petit objet fabuleusement complexe à concevoir et à fabriquer. Il a impliqué toute notre équipe. Nous espérons que cela apportera un petit moment de joie à tous ceux qui en portent un

Non, l'ancien designer d'Apple ne s'est pas reconverti et n'est pas allé chercher du travail chez! C'est bien dans son cœur de métier, qu'il a créé unpour célébrer le, l'équivalent de notre téléthon. Organisé par Comic Relief, l'évènement a pour but de collecter des fonds pour les personnes pauvres et défavorisées.Ce nez est fabriqué à partir de. La conception repose sur, avec un petit croissant plat qui ressort pour poser l'objet sur son nez. Certains pourraient même y voir une ressemblance avec le tissu du HomePod !! L'objet a d'ailleurs fait tomber en pâmoison l'équipe de la BBC qui n'hésite pas -en mode fanboy- à le considérer commePour lancer le nez, les cofondateurs de Comic Relief, Richard Curtis et Sir Lenny Henry, ont demandé à l'actricede jouer dans un petite vidéo avec tout ce qu'il faut d'humour anglais. Une véritable ode au nez, qui n'a rien à envier à Cyrano, mettant en avant ceDe son côté, Sir Ive n'est pas resté muet et. Malheureusement pour acquérir ce nez il faudra impérativement résider dans le Royaume du Roi Charles !