Seriez-vous intéressé par une version moins chère du casque ARVR d'Apple ?

Avant même son lancement, il est question de la Génération 2 !

l'accélération subséquente de la réduction du coût du casque, ce qui est ce qu'Apple attend

les tests ont commencé pour la gen.2

Sur son blog, Ming-Chi Kuo reprend à son compte les rumeurs de la veille Mais la firme californienne sortirait deux modèles différents. Lesseraient respectivement développées et produites par Luxcaseict et Foxconn. A priori,. Au premier semestre 2023, elle transférerait probablement son équipe de développement AR/VR et ses ressources de production à Luxcaseict (une co-entreprise entre Luxshare ICT et Pegatron), dirigée par Luxshare ICT.Cette opération permettrait à cette nouvelle entité de prendre en charge la conception et la production ultérieures de la version haut de gamme. De tels changements conduirontD'après, un cadre exécutif -anonyme mais bavard- avait dévoilé quelques détails. La seconde génération pourrait adopter un modèle lowcost et un premium, ce qui collerait avec la stratégie non Pro et Pro d'Apple.Aux dernières rumeurs,. Il adopterait un look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120°, ce qui est largement supérieur au Meta Quest pro, et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre., mais Apple entendrait permettre aux personnes qui ne connaissent pas le code de l'ordinateur de créer des applications pour le casque, et ce, en utilisant Siri