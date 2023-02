L'IA, le dossier chaud de la Cnil !

l'IA, un dossier chaud !

augmentées

Trouver le juste équilibre !

Nous allons donc nous concentrer sur deux chantiers: la constitution des bases de données d’apprentissage et l’articulation du projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle avec le RGPD, la réglementation sur les données personnelles.

Et en pratique ?

Des modèles d’IA générative comme ChatGPT posent-ils des défis par rapport au RGPD?



Il est vrai que ces systèmes générateurs de textes, d’images ou de sons se développent très vite. Ils utilisent pour s’entraîner, de façon bien peu transparente, des sources de données ouvertes sur internet, qui n’ont généralement pas été vérifiées. Ce sont des outils très puissants, ayant vocation à s’améliorer, mais qui peuvent avoir des effets de bord qu’il faudra surveiller. Cela pose des questions de protection des données pour l’accès à une information fiable et sourcée et l’exercice des droits des personnes concernées qui dépassent d’ailleurs la régulation de la Cnil, avec des enjeux éthiques, notamment sur l’éventuelle diffusion de fausses informations ou d’actions malveillantes et des enjeux économiques s’agissant de l’emploi et du respect du droit d’auteur.

