238 licenciements pour le centre d’appels ardéchois d’Apple

Des licenciements indirects

Ce PSE ne contient aucune mesure de reclassement, juste le minimum légal

la mise en place de mesures de reclassement à la hauteur du désastre social à venir et des moyens

Une vague de rupture de contrats

Ainsi, fin janvier et après plus de 10 ans, elle a annoncé la, avec un bien triste avenir pour les salariés du site. En effet, la firme californienne était leHier,, qui pourrait conduire au licenciement des 238 salariés., peut-on lire parmi les reproches des syndicats au vu des circonstances.La relation devait se finir au, mais les choses seraient bien avancées en pratique. En effet, depuis le 4 mars, seuls les salariés des services informatiques et des ressources humaines seraient encore présents physiquement, les autres bénéficiant apparemment d’une autorisation d’absence rémunérée.Les syndicats réclament notamment, ce qu’ils présentent pour un minimum de la part des deux groupesRappelons qu’Apple met en avant sa politique de gestion de la crise économique, insistant sur l’absence de licenciements. Mais ces derniers ne concernent que ses propres employés et non ceux de ses prestataires.Ainsi elle a déjà rompu les contrats d’une centaine de recruteurs, toujours dans le cadre de sa campagne visant à maîtriser l'embauche et les dépenses nécessaires (produits, charges...). Cette réduction est venu s'ajouter à une première vague de rupture de l’été dernier.