Le département américain de la Défense pique le directeur des ventes d'Apple

La perte d'une nouvelle pointure

La nation avant tout ?

La nouvelle a été, qui a d'ailleurs félicité sa nouvelle recrue pour sesLe cadre a effet rejoint la firme californienne en 2009 et dépendait directement de Tim Cook. Il faisait donc partie du cercle restreint du CEO. Parmi ses fonctions, il était(notamment en Japon, en Chine, à Hong Kong, en Corée, à Singapour et en Indonésie). C'est d'ailleurs pour ses connaissances du terrain qu'il aurait été rappelé.Mais le lien avec l'armée US est plus étroit qu'on pourrait le pense. En effet, Doug Beck a tout de même été. Aussi, c'est avec un communiqué particulièrement circonstancié, qu'Apple a officialisé ce départ, soutenant ses obligations en matière de service public et lui souhaitant le meilleur à venir !Néanmoins, qui a perdu de nombreux salariés et cadres dirigeants dans plusieurs domaines tels que le design industriel, l'ingénierie matérielle et logicielle et les ventes au cours des derniers mois. Et ce, même si elle entend procéder à quelques remaniements dans ses effectifs en raison de la crise.