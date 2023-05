Apple compte presque un milliard d’abonnements payants

Bientôt la barre symbolique du milliard d’abonnés payants !

20,91 milliards de dollars de chiffre d’affaires

Globalement, Apple disposerait maintenant de plus de. En revanche, on n’en saura rien sur la ventilation de cet énorme chiffre !Pour une fois les deux hommes ne se sont pas montrés avares en précisions : la firme a ainsi enregistré une. Apparemment, elle aurait doublé le nombre de ses abonnés en trois ans seulement (elle en avait donc moins de 500 millions en 2020).Pour ce trimestre, les services de la firme californienne ont réaliséA cette occasion, Luca Maestri, directeur financier, a rajouté qu’Apple avait connu unepour l'App Store, iCloud, la publicité, et AppleCare.Luca Maestri s’est juste contenté de souligner l’existence d’une très forte base d'appareils actifs, une satisfaction et une fidélité clients des plus élevées.