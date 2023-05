Apple face à la crise ? Les licenciements seront à envisager en dernier

Pas de licenciements massifs pour le moment !

Je considère vraiment cela comme le dernier recours et les licenciements massifs ne sont pas quelque chose que nous considérons en ce moment.

améliorer l'entretien des magasins à l'échelle mondiale

Au vu des sommes colossales dévoilées hier, il fallait bien que le CEO se penche officiellement. En effet à l’heure où les coupes budgétaires et les réductions de charges sont de rigueur, il revient donc sur la question de l’emploi.Dans ce contexte, il a donc déclaré qu'il n'envisagera les licenciements massifs qu’en. Il se veut rassurant par rapport aux situations touchant les autres entreprises du secteur.Pour rappel, de grandes entreprises tech -comme Google et Meta- ont licencié, dans un contexte d'incertitude économique, et ce, après avoir embauché de manière agressive pendant la pandémie de COVID-19.Pour le moment, Apple n'a pas procédé à ce genre de mesure, mais l'entreprise aurait tout de moment procédé à: des coupes au niveau de ses équipes de vente au détail, arrêter certains contrats passés avec des firmes de recrutement et gelé les embauches.Dans le détail, la firme aurait présenté ces suppressions d'emplois comme un. La société a déclaré aux employés que les changements devraientet que les employés concernés auront le soutien d'Apple.. Elle s'était contentée de faire des coupes budgétaires ou de ne pas remplacer certains postes de salariés partis volontairement (retraite, démission...). Plus récemment, elle aurait également prévu de modifier les modes de versement des primes , en conservant le même montant annuel.Pour rappel, le 14 novembre dernier, Tim Cook avait confirmé que Cupertino allait suivreet les limiter à certains secteurs -évoquant des investissements à long terme et une politique de l’emploi dans la durée.