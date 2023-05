Selon Bruxelles, il n'y aurait "pas de temps à perdre" pour réguler l'IA

Un projet avant-gardiste

Mais des discussions qui trainent

pas de temps à perdre

est important d'aller vite. Nous avons vraiment besoin que notre législation s'adapte

avant la fin de l'année

Ainsi, la Maison-Blanche vient juste de convoquer les dirigeants des groupes les plus avancés dans ce secteur (), le but étant de leur rappeler leurs responsabilités., dont le projet vient d'entamer la navette entre les différentes institutions afin d'être validé.En effet, il reste encore au Parlement, à la Commission et au Conseil de procéder aux négociations finales. Mais avant cela, les eurodéputés doivent adopter ce jeudi. Pour elle, l'UE n'apour réguler l'IA et elle exhorte à adopter le texte au plus vite.Lors d'une conférence de presse à Berlin, elle précise en effet qu'il. Plutôt optimiste, elle espère ainsi une adoptionPour rappel, l'UE travaille depuis plusieurs années sur un projet de règlement sur l'intelligence artificielle, afin de ne pas freiner l'innovation mais de garantir la sécurité et les droits des utilisateurs. Le premier projet de la Commission a certes été présenté en avril 2021, sans toutefois vraiment bouger.Apparemment, le Parlement s'égare en discussions sans fin entre les partisans d'une régulation maximum et ceux qui ne veulent pas ralentir son développement.