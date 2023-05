Elon Musk au sommet "Choose France" ! Il rencontre Emmanuel Macron ce matin

Choose France

Une journée bien chargée à Versailles

parleront d'attractivité et d'autres sujets

Depuis 5 ans, le Sommet Choose France est devenu le rendez-vous dédié à l'attractivité de la France.



Instauré par le Président Emmanuel Macron, il vise à présenter et expliquer aux grandes entreprises internationales les réformes menées pour favoriser l’activité économique de notre territoire. Il permet également de souligner l’importance des investissements internationaux pour soutenir la croissance, l’innovation et l’emploi partout en France.



Et les résultats sont là :



➜ 6 910 projets d'investissements étrangers en France sur la période 2017 à 2021 ;



➜ 182 900 emplois maintenus ou créés pour les Français de 2017 à 2021, partout en France ;



➜ La France reste le pays le plus attractif pour les investissements étrangers pour la troisième année consécutive.

