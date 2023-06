Apple préparerait-elle de nouvelles batteries MagSafe ?

Une nouvelle référence de batterie MagSafe ?

A3088

Tiens serait-ce la Batterie externe du Vision Pro ?

A2781

Apparemment, la première version bêta d'iOS 17 cacherait une petite référence à une batterie MagSafe. Sur Twitter, l'utilisateur @Aaronp613 aurait décortiqué le code de cette dernière et y trouver quelques indices, à savoirIl est possible que cela soit une simple mise à jour du modèle existante.Mais dans un second tweet, il mentionne une autre batterie MagSafe portant cette fois un numéro totalement différent le. Ce modèle pourrait bien accompagner le Vision Pro, qui fonctionne avec une batterie externe dont on ne sait pas grand chose.A priori, le casque aurait bien, d’un côté, un connecteur magnétique propriétaire et de l’autre, un port USB-C pour la recharge (et pour brancher le casque au secteur via la batterie). Mais la présentation à la keynote n'a pas laissé passer de détails sur ce point.