Apple lève 200 millions via son programme pour l'équité raciale et la justice

Racial Equity and Justice Initiative projects

Un budget de 200 millions !

Et en chiffres, cela donne quoi ?

Tim Cook Construire un monde plus juste et plus équitable est une tâche urgente qui exige la collaboration, l'engagement et un objectif commun. Nous sommes fiers de nous associer à de nombreuses organisations extraordinaires qui se consacrent à la lutte contre l'injustice et l'égalité professionnelle. Et nous continuerons à diriger avec nos valeurs alors que nous étendons nos efforts pour créer des opportunités, élever des communautés et aider à construire un avenir meilleur pour tous.

Apple a annoncé aujourd'hui son programme de lutte contre l'inégalité et l'injustice raciale a. Pour rappel, ce projet vise à faire progresser l'équité et à élargir les opportunités pour les communautés noires, hispaniques/latines et natives.En pratique, la firme entendà travers les États-Unis, avec une récente expansion en Australie, au Royaume-Uni et au Mexique.Grâce aux subventions éducatives,, avec une enveloppe plus ciblée de 50 millions de dollars dans les centres dits HBCU () et HSI ().Elle a également pu soutenir près de, grâce à un soutien financier auprès de services juridiques, de logement, de services administratifs et de réinsertion mais également d'accès aux soins de santé.Enfin, la firme californienne précise avoir- y compris des sociétés de capital-risque, des institutions financières de développement communautaire et des institutions de dépôt de minorités - qui soutiennent les entrepreneurs et les entreprises issus de minorités ethniques.