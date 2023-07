Microsoft publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes (merci ChatGPT)

Des résultats meilleurs que prévu

ChatGPT, un solide investissement

Ainsi,avec un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse et supérieur aux attentes pour son quatrième trimestre comptable. En revanche, le groupe a connu un petit ralentissement de la croissance de son activité cloud.Plus précisément, c’est un(+ 20% sur un an) avec un(au lieu des 2,55 euros prévus par les analystes). Pour son quatrième trimestre comptable, Microsoft a généré 56,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 8% sur un an et au-dessus des attentes.. On note unde ce segment entre deux trimestres, avec une croissance de 21% sur un an (contre 22% il y a trois mois).Il faut dire que le groupe a misé gros sur son offre d'intelligence artificielle générative, en investissant massivement dans la start-up OpenAI, à l'origine de ChatGPT. En juin dernier, Amy Hood -la directrice financière- avait indiqué que la nouvelle génération d'IA pourrait contribuer -à terme- à hauteurDeux mois plus tard, le service comptait déjà quelques 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, explosant tous les records d'après UBS.Ayant flairé une très belle occasion,son moteur de recherche, avant de l'étendre à ses autres programmes. Dans la foulée, de nombreux grands noms de la tech ont suivi le mouvement avec plus ou moins de succès, comme Google et son Bard . Apple, quant à elle, se montre prudente , cachant ses projets comme d'habitude.