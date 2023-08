L'IA générative a eu la peau de Cortana

Clap de fin pour Cortana

Une lente agonie

À partir d'août 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana sous Windows en tant qu'application autonome. Cependant, vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont des capacités d'IA accrues. Nous sommes ravis de continuer à innover et à utiliser l'IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Après avoir retiré l'application dédiée sur mobiles en 2021 (la France n'avait pas eu droit à l'App Cortana sur iOS),. L'assistant virtuel, dont le nom provient du jeu Halo, avait déjà eu de mal à rivaliser avec Alexa, Google Assistant, ou Siri, et l'arrivée de l'IA générative chez Microsoft en partenariat avec OpenAI plante le dernier clou dans son cercueil.La firme de Redmond annonce ainsi officiellement avec la prochaine mise à jour, et ce dès ce mois d'aout 2023. Si l'application dédiée tire sa révérence, il sera toujours possible d'utiliser Cortana au sein de certains services comme Outlook ou encore Teams (mais pour combien de temps ?).De son côté,. Cupertino devrait toutefois continuer de miser sur Siri et pourrait mettre un certain temps à lui offrir de nouvelles capacités, et ainsi prendre du retard face à ses principaux concurrents