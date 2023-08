Google Assistant bientôt aussi bavard que Bard ou ChatGPT (et Siri ?)

Vers un Google Assistant conversationnel ?

D'abord sur mobiles

Des centaines de millions de personnes utilisent l'Assistant chaque mois et nous nous engageons à leur offrir des expériences de haute qualité. Nous sommes ravis d'explorer comment les LLM peuvent nous aider à booster l'Assistant et à le rendre encore meilleur.

Avec le succès de ChatGPT et consorts, ce n'était qu'une question de temps avant que l'un des propriétaires des assistants virtuels ne tente de leur offrir la même verve. Finalement, Google pourrait bien être le premier à dégainer. Le firme de Mountain View serait ainsi en train de plancher sur une version de Google Assistant capable d'offrir une véritable conversation avec ses utilisateurs, à la manière de ce que proposent ChatGPT ou Bard à l'écrit. Selon un mail interne consulté par Axios (LLM), la technologie sur laquelle s'appuient les algorithmes d'IA générative.Google aurait ainsi réduit l'équipe en charge de Google Assistant afin de prendre le virage vers un assistant capable d'échanger plus longuement avec l'utilisateur,. Selon Jennifer Rodstrom, porte-paroles de Google :Reste à savoir. Parfois, certaines réponses sont déjà un peu trop longues et l'envie de couper le sifflet à l'assistant se fait pressante. D'un autre coté, cela pourrait permettre d'enchaîner plusieurs questions afin de mieux cerner un sujet ou d'obtenir une réponse plus précise. Cupertino n'a pas encore dévoilé ses plans sur le sujet. Cette technologie pourrait alors venir épauler Siri et lui redonner un peu de couleur face à la concurrence.