Apple lancera-t-elle ou pas une app ChatGPT maison ? (pas sûr...)

Pas de chatgpt pour Apple en vue

Les progrès de l'IA générative d'Apple sont nettement derrière ses concurrents, donc je ne m'attends pas à ce qu'Apple parle trop de l'IA lors du prochain appel aux résultats. À l'heure actuelle, il n'y a aucun signe qu'Apple intégrera les produits de pointe et de matériel de l'IA en 2024, il est donc difficile de bénéficier des cours des actions d'Apple et de sa chaîne d'approvisionnement.

Le renforcement de l’IA chez Apple ?

manière très réfléchie

pas possible d'arrêter la technologie

. Si cette affirmation semble très nette, elle n'en demeure pas moins en conflit avec des récentes rumeurs. Mais Ming-Chi Kuo ne semble pas évoquer un heureux développement pour Siri (qui est un peu plus qu'un chatbot, même s'il a quelques lacunes).Rappelons que. Selon certaines de ses sources (et l'on sait qu'elles sont excellentes mais pas infaillibles si on se rappelle le gros gadin concernant l'Apple Watch Series 8), Cupertino pourrait bien prévoir un lancement majeur de l'IA à un moment donné en 2024.Plusieurs éléments viennent contredire cette approche. En effet,Elle recherche très spécifiquement un type de profils, des(on peut relancer la machine à spéculations).De même, comme l'a remarqué Mark Gurman, le nouveau poste précise que. De telles technologies à l'origine d'outils comme ChatGPT !Lors des derniers résultats, Tim Cook a évoqué le sujet, limitant pour le moment l'activité de la firme californienne. Il avait également ajouté qu'A force de l’entendre répéter cela, on pourrait y déceler une critique subtile de la situation actuelle et d’un manque de réflexion justement.D'après lui, l'IA ne peut pas être stoppée, même s'il estime qu'une pause dans son développement serait salutaire. Mais il avait précisé qu'il n’était, et la réglementation actuelle ne pouvait pas faire grand chose.