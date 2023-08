Avec 134,4 milliards de dollars de CA, Amazon se moque des analystes

134,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires

Nous avons continué à faire baisser nos coûts dans notre réseau de distribution, tout en livrant nos clients abonnés à Prime plus rapidement que jamais

Amazon porté par le commerce en ligne et le cloud

alors que les clients ont commencé une transition de l'optimisation des coûts à la mise en place de nouvelles méthodes de travail

connectera les experts en IA et machine learning d'AWS avec des clients dans le monde entier pour les aider à imaginer, concevoir et lancer de nouveaux produits et services d'IA générative. Il n'y a pas une équipe, pas une activité chez Amazon qui ne travaille pas à des applications d'IA génératives en ce moment-même

Ainsi, on notera que ses ventes ontpar rapport à l'année dernière, pour atteindre, contre 121 milliards l'année dernière. C'est également 3 milliards de plus que les prévisions des analystes. Quant à eux,, contre plusieurs centaines de millions de pertes l'an passé. Là encore les analystes attendaient moins.Dans un communiqué, Andy Jassy, le patron d'Amazon, n'a en effet pas caché sa satisfaction :. Très logiquement, l'action de la firme gagnait près de 7% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street.Comme Google et Meta la semaine dernière,. Lespourraient y être pour quelque chose, à moins que la pratique des promotions à outrance ait séduit le portefeuille des consommateurs en ces temps de crise et à l'approche des vacances.A cela s'ajoutent les excellentes performances d'AWS, la branche de cloud de l'entreprise, avec 22 milliards de dollars de revenus (+12%), mais seulement 5,4 milliards de bénéfice opérationnel, un chiffre inférieur à celui de l'année dernière. Très optimiste, Andy Jassy précise que(admirez l'explication).Pour rebondir sur les propos de Tim Cook, il a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans un service qui