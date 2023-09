Apple sera-t-elle forcée à l'interopérabilité de Messages ? Réponse dans quelques heures !

Et les nominées sont....

gatekeepers

incontournables dans la vente en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou les systèmes d'exploitation

Nous avons déjà commencé à discuter avec les entreprises qui ont compris que les règles du jeu ont changé

La Commission européenne n'hésitera pas à prendre des mesures fortes

DMA, DSA : les nouvelles lois européennes

La Commission européenne lèvera le voileet désignera les entreprises qui seront soumis à partir de l'année prochaine aux nouvelles règles concernant les pratiques anticoncurrentielles (DMA). Entré en vigueur le 2 mai 2023, le règlement s'appliquera à partir du 6 mars 2024 aux firmes désignées comme, en raison de leur taille qui les rendA l'initiative du texte, on retrouve deux commissaires bien connus -- qui espèrent favoriser l'émergence des jeunes pousses européennes et améliorer la qualité des services proposés aux consommateurs de l'UE., précise Thierry Breton.Pour rappel, il s'agit du deuxième volet de la réforme numérique présentée en décembre 2020 par la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, et son homologue au Marché intérieur, Thierry Breton. Le règlement sur les marchés numériques (DMA) en constitue le premier volet et s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles. Il développe notamment. Le texte prévoit également des amendes dissuasives qui pourront atteindreElle affirme qu'iMessage ne serait pas assez important pour être classé comme un service soumis au Digital Markets Act (DMA). Les raisons sont un peu floues (non sans rire), étant donné qu'iMessage est une application préinstallée sur chaque iPhone vendu, qu’il y en a plus deet que c’est clairement l'une des applications les plus utilisées sur iOS.Par le passé,(comme le montre sa réticence extrême dès que l’on évoque la NFC ou les backdoors) et on se doutait bien qu'elle n'allait pas se laisser faire...