Bard, le ChatGPT de Google, se connecte à Gmail, YouTube, Maps...

Bard passe la seconde !

Bard Extensions

Google it

G

Par exemple, si vous préparez un voyage dans le Grand Canyon (un projet qui mobilise plusieurs onglets), vous pouvez demander à Bard d'aller récupérer les dates qui marchent pour tout le monde dans Gmail, chercher des vols et hôtels, vérifier le trajet pour l'aéroport dans Google Maps et même regarder des vidéos tirées de YouTube sur des activités à faire sur place - le tout dans la même conversation

Ne pas confondre vitesse et précipitation !

menteur pathologique

des blessures graves ou mortelles

En effet,, à commencer par Gmail, YouTube, Maps... Un nouvel outil dénommépermet également d'extraire des données de Google Docs et de Google Drive, y compris dans des documents PDF. Il permettra de trouver des fausses réponses (quand le programme ne trouve pas une réponse et en invente une).. Il servira à comparer les résultats de Bard avec les résultats d'une recherche Google sur le même sujet, et ainsi de signaler les différences. Enfin quand on clique sur l’icône, Bard va analyser la réponse en fonction de ses propres recherches ce qui permettra d'étayer sa réponse. Pour, quand un contenu peut être vérifier, on pourra cliquer sur les parties surlignées afin de se faire sa propre opinion.Tout ceci ne fera pas encore oublier les débuts plutôt chaotiques du Bard de Google. En effet, quelques employés avaient fini par lâcher le morceau.Mais sa précipitation aurait conduit à des manquements à l'éthique, avec des compromis malheureux sur la désinformation.Ainsi, certains salariés auraient tenté de convaincre leurs cadres de. En effet, les tests internes n’étaient guère brillants : Bard étant qualifié dedigne d’un arracheur de dents.Lorsqu'il lui a été demandé des conseils sur la façon de faire atterrir un avion, ces derniers n’auraient pu conduire qu’à un accident. Ses réponses sur la plongée sous-marine auraient probablement entraîné