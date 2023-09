Apple peine avec ses programmes pour les développeurs

Meet with Apple Experts

Ce dernier propose de participer à des sessions, des ateliers, des laboratoires et des réunions individuelles organisées par la firme californienne. Actuellement, Apple offrecertains en ligne et d'autres en présentiel (mais uniquement à Cupertino ou dans des labos restreints).Dernièrement la firme semble peiner avec ses programmes à destination des développeurs (trop restrictifs) et a été. Apparemment, les labos sont disponibles à l'Apple Developer Center sur le campus Apple Park ou dans quelques villes triées sur le volet, ce qui en limite grandement l'accessibilité et la fréquentation.