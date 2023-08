Où et quand sera diffusé le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ?

Vous faites quoi le 26 août ?

Cette nuit, le patron de X (ex-Twitter) a annoncé queIl a posté un message assez direct sur son profil., ajoutant queCette date n'est pas un hasard, puisque c'est Mark Zuckerberg qui l'avait suggérée le premier dans un message publié sur sa plateforme Threads.La confirmation ayant eu lieu, il ne reste plus qu'attendre ce petit interlude qui ne fera bien patienter avant la présentation des nouveaux iPhone 15 , où Elon Musk a commenté Threads, encore en projet à ce moment là.avec un subtil jeu de mot avecqui représente le pouce, mais également le fameux like. Le but était de dénoncer la main mise de Facebook dans la société, ce qui est plutôt ironique quand on y pense.Dans la foulée, Elon Musk -bien connu pour ses réactions fantasques et médiatiques- s'était dit, faisant référence au ring du MMA.MaisSon intention d'en finir avait été confirmée par un porte-parole de Meta à la presse américaine.Monsieur Musk proposant alors l'octogone de Las Vegas, comme lieu de rencontre. Mais en réalité, les deux hommes ont tout à les capacités de se battre et sont loin d'être des enfants de coeur sur le tapis.D'un côté,Il a d'ailleurs installé cet été dans son jardin, non pas un super barbecue mais un octogone -son épouse a d'ailleurs très peu apprécié.De l'autre,. Il est effectivement né à Pretoria, raison pour laquelle il ne pourra jamais se présenter à la Présidence des Etats-Unis sauf en cas de révision de la constitution américaine !